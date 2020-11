Rubén Pachame: “A mi hijo me lo robaron y secuestraron de mis brazos”

«Yo estaba peleando dentro de lo civil y legalmente por la tenencia total de mi hijo, en el Juzgado de Saladillo no me dan la competencia para que mi hijo tenga el domicilio acá, ahora tengo que esperar que la Cámara de La Plata decida”, comenzó a relatar Pachame en dialogó con FM90.7.

“Mi hijo no quería saber nada con irse con la madre y cuando ella venía a visitarlo se escondía o no quería hablar por teléfono. El pasado viernes viene a visitarlo, me dice que lo va a llevar a comprar frutas, los acompañé y al salir su actual pareja y su hermano me aplican una llave de combate y se llevaron a mi hijo”, continuó.

“Una sola vez pude gritar quieren secuestrar a mi hijo, después no me entró una gota de aire, me dieron golpes en la cara, aguanté todo lo que pude y después me desmayé”, completó.

Rubén informó que hizo la denuncia pertinente con testigos de la verdulería y se realizó una especie de operativo cerrojo y detuvieron a sus agresores. “Tengo entendido que se les iniciaron causas por Sustracción de Menores y Lesiones Leves, pero los liberaron a las dos horas de la Fiscalía N°2 de Saladillo”, dijo.

“Mi hijo ahora está con la madre, ya pude hablar con él. No puedo decir que ahora él va a estar mal, pero sí puedo decir que se lo llevaron contra su voluntad y golpeando al padre, dejándolo inconsciente”, cerró.