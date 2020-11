Lordén pide informes sobre la seguridad de la vacuna rusa Sputnik V

Ante el anuncio del Gobierno Nacional de que la Argentina adquirirá 25 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, Diputada Provincial Alejandra Lordén, pidió que se brinde cierta información que asegure que la vacuna cumple con todos los procesos exigidos.

“Hay que garantizar que el preparado farmacéutico llegue con eficiencia y en condiciones óptimas a gran cantidad de puntos de administración y en un tiempo muy corto, porque si no el esfuerzo en investigación no habrá servido para contener la enfermedad” expresó Lordén.

La diputada a su vez, agregó que no deben quedar dudas que es “alentador que se pueda estar pensando en tener una vacuna contra el virus que tanto afectó y afecta a nuestra provincia, pero es importante contar con información certera y que en base a eso el poder Ejecutivo tome las decisiones más inteligentes, pensando en cada uno de las y los bonaerenses”.

Pero también es real, agregó, “que lo más importante para cualquier vacuna es la prueba de su seguridad y su eficacia y por eso queremos conocer entre otros, aspectos relacionados a las estrategias que se tienen previstas y presupuestadas para el arribo, almacenamiento y distribución una vez adquiridas las vacunas contra el virus SARS-CoV-2”; en particular: si está previsto que el estado provincial adquiera alguna vacuna contra el COVID-19; si se conocen fehacientemente los procesos y las pruebas clínicas que promueven la posible compra de vacunas; si está previsto que se conozcan los resultados de Fase III de los ensayos clínicos antes de realizar la compra; las causas, motivos, razones y circunstancias tenidos en cuenta para elegir vacuna; cómo serán las etapas de la cadena logística, dónde se almacenarán las dosis de la vacuna para después ser distribuidas y si se cuenta con la infraestructura necesaria para que las vacunas del COVID-19 conserven la cadena de frío indicada por los desarrolladores a una temperatura de hasta 80° Celsius.

“Estamos muy contentos con el anuncio del Ejecutivo Nacional pero queremos tener la información necesaria que garantice la seguridad de la población” concluyó Lordén.