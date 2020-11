Etapa Local Juegos Bonaerenses 2020

La Municipalidad de Saladillo a través de la Subsecretaría de Cultura, Educación, Derechos Humanos y Juventudes, agradece a los jurados y felicita a quienes participaron de la etapa municipal de los Juegos Bonaerenses 2020.

El proceso de evaluación de la etapa local estuvo a cargo de los siguientes jurados: Fernanda Bruno en las disciplinas Pintura y Dibujo, categoría Adultos Mayores, Pintura y Dibujo, categoría Sub 18, y Objeto Tridimensional, categoría Sub 15; Maia de Lusarreta en las disciplinas Pintura, categoría PCD y Dibujo, categoría Sub 15; Hernán Calcaterra en la disciplina Malambo, categoría Sub 15; Miguel Ángel Rial, Alejando Aquilano y Luciano Coppari en la disciplina Solista Vocal, categoría Sub 15; Luciano Coppari en Solista Vocal, categoría Sub 18, y por último, Ethel Mariotto en las disciplinas Cuento y Poesía, categorías Adultos Mayores y Sub 15.

Los participantes seleccionados para representar a la ciudad de Saladillo en la etapa regional de los Juegos Bonaerenses 2020, edición virtual son:

Disciplina Pintura PCD: Pagés, Florencia

Categoría Sub 15

Disciplina Solista vocal: Pelufo, Agostina

Disciplina Malambo: Esposito, Tatiana

Disciplina Dibujo: Sucena, Santiago

Disciplina Objeto Tridimensional: Andrada, Angelina

Disciplina Cuento: Paris Nicora, Zoe

Categoría Sub 18

Disciplina Solista vocal: Wrigth, Camila

Disciplina Dibujo: Damario, Rodrigo

Categoría Adultos Mayores

Disciplina Dibujo: Rodríguez, Mericio

Disciplina Pintura: López, Carmen Aurora

Disciplina Cuento: Di Battista, Nilda

Disciplina Poesía: Debiasi, Oscar

