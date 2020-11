HACE UN MES FALLECIÓ EL DR. JORGE HUGO RAVASSI

“JORGE RAVASSI FUE CONCEJAL Y SECRETARIO DE SALUD EN BOLÍVAR Y CO DIRECTOR DEL HOSPITAL DE AQUELLA CIUDAD, DEFENSOR Y PROMOTOR DE LA SALUD PÚBLICA,HACE UN MES PARTIÓ A LA ETERNIDAD,LO RECORDARÉ SIEMPRE EN NOMBRE DE NUESTRAS VIEJAS LUCHAS CÍVICAS” CARLOS ANTONIO GOROSITO.

“Cuando yo tenía todavía 18 años comencé a tratar en la ciudad de Bolívar a una gran persona, un médico clínico oriundo de la ciudad La Plata que había llegado a aquella ciudad bonaerense para ejercer su profesión de médico. Llegó junto a su esposa Elba Norma Merlino a quién también tuve la oportunidad de comenzar a tratar en esa época era una mujer de gran empuje y muy emprendedora. Esa persona, ese médico que conocí había decidido servir a su comunidad no solo desde su profesión de médico también sino desde la política, una de las más nobles actividades del hombre. Ese hombre era el Dr. Francisco Andrés Ravassi que en las elecciones del 11 de marzo de 1973 había sido elegido Intendente Municipal de Bolívar. Yo llegaba a esa ciudad por tren desde 25 de Mayo o por ómnibus desde Olavarría y muchas veces a dedo. Lo visitaba en el Palacio Municipal o en su casa ubicada en Laprida 28(si mal no recuerdo) lo hacía en mi carácter de militante de Juventud Radical o en alguna misión que me encomendaba el Dr. Alejandro “Titán “Armendáriz. Francisco Ravassi era referente interno en la Unión Cívica Radical del Movimiento de Renovación y Cambio que lideraba el Dr. Raúl Alfonsín y había llegado a la Intendencia de Bolívar por el apoyo mayoritario de sus conciudadanos. Conocer a don “Pancho” Ravassi significó también conocer a sus hijos Jorge, Marcelo y Alejandro. Los dos primeros activos militantes de la UCR. En tiempos de mi militancia juvenil y durante los encuentros de la Juventud Radical en La Plata he pernoctado alguna vez en el departamento que la familia tenía en las inmediaciones del Estadio de Estudiantes de La Plata. Siempre visite la ciudad de Bolívar por mi militancia política y luego cuando fui legislador provincial e Intendente Municipal de mi ciudad. Con Jorge Ravassi fue con quien establecí el vínculo más estrecho,me comunicaba frecuentemente por nuestra militancia en el radicalismo, cuando se radicó en Bolívar para ejercer su profesión de médico lo visitaba y manteníamos también contacto por correspondencia. En ellas hablamos de temas vinculados con la recuperación de la Democracia y el rol de la UCR, y planificación de actividades partidarias en la región, me estoy refiriendo al tiempo previo a la recuperación de la Democracia en 1983. En aquella época la comunicación telefónica era dificultosa, obviamente no existían los celulares y entonces la comunicación era generalmente epistolar. Yo tenía por costumbre guardar las cartas con mis correligionarios como un testimonio de nuestro compromiso militante. Conservo aún una carta de Jorge fechada el 5 de mayo de 1982 escrita en un recetario de antibióticos de la firma Bayer donde responde a otra carta mía que le había enviado con anterioridad donde intercambiamos opiniones sobre la actividad partidaria del aquel momento cuando todavía gobernaba la dictadura. Con la vuelta de la Democracia seguimos siempre en contacto con Jorge Ravassi, siendo yo entre 1987 y 1991 Diputado Provincial se volvió a rehabilitar el servicio de trenes entre Constitución y Bolívar, el día de la rehabilitación del servicio yo llegué a Bolívar junto al entonces Diputado Nacional Luis Zamora y Jorge me recibió posteriormente en su casa donde me quedé a dormir para regresar el día siguiente a Saladillo. Conocía a Jorge Ravassi , conversé muchas veces con él y debo decir que sentía un gran afecto hacia él, fundamentalmente por su condición humana, como el gran ser humano que fue. Por eso me produjo una gran tristeza, tristeza que aún me perdura, enterarme de su temprano fallecimiento a los 69 años de edad el 10 de octubre pasado. Me enteré días después de tan lamentable suceso. El mismo dolor que han sentido sus familiares, amigos y todos los que lo conocieron es el mismo dolor que sentí cuando Jorge imprevistamente dejó este mundo. Jorge era de esas personas que se hace querer desde el primer momento que uno lo trata. Realizó sus estudios primarios y secundarios en la Escuela n°1 y en el Colegio Nacional de Bolívar respectivamente siendo abanderado en ambos establecimientos educativos. En 1977 a los 26 años se recibió de Médico en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata, ciudad donde había nacido el 17 de febrero de 1951. Completa su formación como residente en el Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata. Se casó con María Inés Fernández (oriunda de González Moreno –Pdo. de Rivadavia) con quien tuvo dos hijos: Santiago Doctor en Informática y Matemática, residente en Canadá, que con su esposa Livia le dieron un nieto llamado Martín y Carolina que ejerce la profesión de Médica Psiquiatra (UNLP). Jorge fue militante de la Juventud Radical y de la UCR, fue Concejal entre 1989 y 1993. En 1995 el Intendente Dr. Juan Carlos Simón lo convocó para ocupar la Secretaría de Salud cargo en el que estuvo hasta 1998. En el año 2009 el Intendente José Gabriel Erreca lo convoca como Co- Director del Hospital de Bolívar. Era un gusto enorme conversar con Jorge tenía una gran formación general y sabía transmitir en forma didáctica sus conocimientos. Idealista por antonomasia en el campo de la política y de la medicina. Defensor inclaudicable de la Salud Pública. Sus correligionarios, amigos, familiares y quienes compartieron luchas cívicas con él ya lo han homenajeado el día de su partida hacia la Eternidad. Al cumplirse un mes de ese triste día con estas líneas pretendo rendirle mi homenaje a quien tuve el honor de conocer y compartir luchas cívicas. Jorge fue un luchador nato. Bertold Bretch ha dicho:” Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida: esos son los imprescindibles.” Sin duda alguna Jorge Hugo Ravassi, el querido “Huevo” como le decíamos está en la categoría de los IMPRESCINDIBLES. Lo extrañan su esposa, hijos y nieto, sus hermanos y familiares, sus pacientes, sus amigos, sus correligionarios y compañeros de luchas cívicas, lo extrañara Bolívar, lo extrañaremos y recordaremos todos los que los hemos conocido. Jorge yo te recordaré con el Gran Luchador e Idealista que fuiste”. Carlos Antonio Gorosito Ex – Intendente Municipal (1991-2015), Ex – Presidente del Comité de la pcia. de Bs.As de la UCR (2005-2007),Saladillo 10 de Noviembre de 2020.