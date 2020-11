Cuando el otro no nos ve… Cuando no vemos al otro…

«El hombre no revela mejor su propio carácter que cuando describe el carácter de otro.» Jean Paul Sartre

No importa por donde andes, hay algo que siempre irás encontrando aquí y allá: ESPEJOS. Nos vemos en las actitudes del otro (mas no lo sabemos). Repudiamos en ellos nuestros rasgos rechazados. Idealizamos a aquellos que investimos con las bellezas nuestras que no nos atrevemos a manifestar.

Alguien puede nacer, crecer, envejecer y morir sin haber vivido su vida REAL, recorriendo nada más que un laberinto de espejos. Sólo podemos llegar a percibir a los otros cuando reconocemos lo que habíamos proyectado en ellos, y sólo así RECUPERAMOS esas partes nuestras que habían quedado alienadas.

Quien sigue proyectando a perpetuidad no puede sino estar solo, aun cuando tenga compañía, pues el otro REAL no estará siendo percibido por él, sino sus propias proyecciones.

También nosotros somos sólo espejos para los demás, y hay quienes nunca llegarán a vernos más allá de sus proyecciones personales. Pero no somos nosotros los encargados de despertarLOS: somos los encargados de despertarNOS.

Virginia Gawel*

www.centrotranspersonal.com.ar