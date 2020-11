¿SALADILLO DISCRIMINADO POR LA PROVINCIA?

“¿SALADILLO HA SIDO DISCRIMINADO POR LA PROVINCIA? EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021 APARECEMOS EN EL LUGAR 134 EN OBRAS… NO DEBEMOS SER TRATADOS COMO KELPERS. LOS QUE DEBAN ACTUAR NO SE DEBEN QUEDAR DORMIDOS, DEBEN TRATAR DE REVERTIR LA SITUACIÓN” CARLOS ANTONIO GOROSITO.

“Durante años fui discriminado como Intendente en la adjudicación de Obras para Saladillo, no obstante eso se lograron obras muy importantes. No se discriminaba a un Intendente se discriminada a Saladillo y esto era alentado y permitido por la oposición a mis gestiones de gobierno municipales. Los referentes locales de la oposición a mi gobierno decían que no podían dialogar conmigo. Decían que yo era “autoritario”, “cerrado” etc.-etc. Hasta el actual Intendente en competencia política conmigo en las primarias llegó a decir que “Gorosito ha perdido la oportunidad histórica de contar con tres legisladores y no trabajar juntos”. Ese argumento hoy no existe. En el periodo 2015-2019 tuvimos tres legisladores y no vi reflejado en los presupuestos provinciales una obra de GRAN ENVERGADURA como fruto de un trabajo mancomunado entre los legisladores locales y el Intendente. A partir del 10 de diciembre de 2020 tenemos dos legisladores la Dra. Alejandra Lorden (UCR- CAMBIEMOS) y Walter Abarca (Frente de Todos) el legislador oficialista es Walter Abarca (lleva tres mandatos como tal) y entiendo que debe tener gravitación en el Gobierno Provincial hizo que en estos días nos visitara la Vicegobernadora Verónica Magario. Abarca con el Intendente Salomón se llevan bien desde las PASO del 2011, hasta lo invitaba inaugurar los eventos que organizaba su sector político, decía y dice que con Salomón se podía trabajar y conmigo no, hasta parecen hermanos mellizos se los ha visto muchas veces reunidos. Parece que han tomado mates únicamente. A las pruebas me remito el gobierno de la Provincia ha presentado el Presupuesto Provincial y Saladillo aparece en el lugar 134 en materia de obras con un presupuesto de $ 6.547.199., no han tenido en cuenta a Saladillo y ahora” no Gobierno yo”. Hicieron mucho ruido y logran pocas “nueces” en definitiva como decía el General “LA ÚNICA VERDAD ES LA REALIDAD”. El lugar en el ranking del presupuesto provincial que han ubicado a nuestra ciudad es como si dijéramos :”A SALADILLO NI JUSTICIA” hasta ahora de nada le sirvió a nuestro Intendente poner las fotos de Kicillof y Alberto Fernández sobre su escritorio. Estoy persuadido de que nuestro Intendente hizo los “deberes” , segurísimo que presentó los proyectos que había que presentar por ejemplo la Cuarta Etapa de Desagües Pluviales que yo ya le había pedido a la Dirección de Hidráulica durante mi última gestión y otras tantas que habrá requerido nuestro Intendente con la documentación técnica correspondiente. NO PUEDE SER QUE QUIERAN TRATAR A SALADILLO COMO SI FUÉRAMOS KELPERS. Si nuestro Intendente no quiere levantar mucho la voz con miedo a que se profundice la DISCRIMINACIÓN y porque eso sería perjudicial para Saladillo, nuestro Legislador oficialista (Abarca) que siempre ha dicho que se lleva mejor con Salomón que conmigo,tiene ahora la posibilidad de demostrar su compromiso con Saladillo ayudando al Intendente. En buen romance significa que se incluya una obra de envergadura en el presupuesto provincial para el 2021 y garantizar que la obra se licite y ejecute. Dicen que los “pingos se ven en la cancha” espero que empiecen a correr porque todavía no los he visto. Propios y extraños en las reuniones políticas suelen decir:” GOROSITO YA FUE”. Entonces mi pedido a los que” TODAVÍA SON” y “QUIEREN SEGUIR” es que logren alguna Obra de envergadura para Saladillo en el presupuesto 2021. La que deberá ser la que el Intendente considere necesario, la que considere más importante para la ciudad, porque él tiene la responsabilidad de gobernar. Estas reflexiones que pueden molestar a algunos están destinadas a promover que todos los que se tengan que mover lo hagan pronto. Saladillo no puede ni debe ser discriminado en las obras. Ahora no gobierno más yo que era “el que desperdiciaba oportunidad de trabajar mancomunadamente”, “el que no sabía gestionar” etc., etc. Como político y como ciudadano común solicito que trabajen MANCOMUNADAMENTE PARA REVERTIR LA SITUACIÓN. El pedido es que en el PRESUPUESTO 2021 DE LA PROVINCIA HAYA ALGUNA OBRA IMPORTANTE PARA SALADILLO espero que así sea. POR SU FRUTO CONOCEREMOS AL ÁRBOL” Carlos Antonio Gorosito (1991-2015), Ex – Intendente Municipal,13 de Noviembre de 2020.