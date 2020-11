Descubriendo la historia de mi abuelo

Se trata de Juan Antonio Dominguez, hijo de inmigrantes españoles: Juan Francisco Dominguez y Marìa Socorro Fernandez. Nacido en Saladillo, casado con Elvira del Mar Aranda y padre de Jhony y Silvia Dominguez.

Su partida temprana me impidió conocerlo pero sin saber mucho de èl encuentro hermosos valores y parecidos.

Revisando y ordenando unos papeles pude hallar una reliquia, un tesoro para mí, fiel admirador por la historia. Apareció un diario amarillento entre fotos viejas a blanco y negro que no sabíamos de su existencia.

En la tapa del periódico » El Heraldo Regional» del primero de Septiembre de 1958 aparece un extenso reportaje al Presidente de la Liga Deportiva de Saladillo. Juan A. Dominguez.

La entrevista se hizo en mi casa, junto a Felix Iparraguirre, dirigente deportivo y Morena Perez, secretario de la Liga.

Comienza describiendo a mi abuelo como un » Deportista Cabal» ya que se desempeño como arquero durante 14 años, en su querido Club Huracán. Describe que se enorgullece de haber vestido la camiseta del seleccionado Saladillense en varias oportunidades. Pero la mayor satisfacción de su carrera deportiva no fue un campeonato sino ganarle con la camiseta de Huracàn al equipo de Jacobo Urso por dos goles a uno. En un momento donde Urso tenía el mejor equipo del torneo.

Con determinación los reporteros lo definen como un dirigente entusiasta. En sus dos años al frente de la Liga fue el propulsor del Tribunal de Penas, destinada a cumplir una misión moralizadora de los conflictos deportivos. Y agradece a los actuales integrantes del tribunal; Tomas Lisalde, Arnaldo Michelini , Carlos Martin y Amadeo Pollini. Entre los proyectos a desarrollar se proponían crear el Campeonato Regional coordinando la participación de Saladillo, Alvear, 25 de Mayo, Las Flores, Roque Perez y Lobos.

También lo reconocen como un fiel admirador del Boxeo y promotor de la formación juvenil de la disciplina. Comenta mi abuelo que disfruta mucha siendo arbitro de box.

En la parte final de la nota revalorizan el desempeño de mi abuelo como comerciante. Encargado de la Cooperativa Agrícola de Álvarez de Toledo. Esto hace más meritorio su labor al frente de la Liga ya que debía trasladarse desde esa localidad para presidir las reuniones de la entidad.

Un dirigente entusiasta, un apasionado por el deporte, un buen comerciante, un activista del partido Socialista de Saladillo, un padre de familia, un abuelo que no conocí pero que me lo imagino y me gustaría parecerme a él.