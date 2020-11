Saber crear momentos

«No se recuerdan los días: se recuerdan los momentos”. Cesare Pavese

A veces uno puede ir perdiendo la vida simplemente por esperar que en ella SUCEDAN cosas interesantes, felices, maravillosas. Si miramos hacia quienes describen sus vidas como plenas, hallamos que tienen una habilidad natural: la de GENERAR LAS PROPIAS CIRCUNSTANCIAS, más que esperar que acontezcan.

Por un lado, les es vital ejercer la voluntad para perseverar en sus anhelos, autoconstruyendo su contexto tanto como sea posible y necesario. Por otro, saben intuitivamente cómo CREAR MOMENTOS RECORDABLES: instantes de Belleza, de cercanía, de sencillez afectuosa, de risa fresca, de no-rutina… INSTANTES VIVOS. Para sí mismas y para quienes les rodean.

Cuando cuento esto me viene el recuerdo de, en mi infancia, el tramo final de la tarde: vivíamos en una granja, y mi madre, con mis abuelos, hacía trabajos rudos del campo. A esa hora, no obstante, su tarea final era JUGAR CON NOSOTROS. Nos hamacábamos en el columpio, cantando, ponía un mantel en el pasto y hacíamos un pic-nic en el que no se notaba la pobreza, corríamos jugando a la escondida o cualquier otro juego físico… Era la magia del atardecer: momentos creados DE LA NADA. O, mejor dicho, DESDE EL AMOR.

A personas que son así también les es vital no sólo CREAR el momento, sino también CAPTARLO: allí está, mirándonos para que lo apreciemos y lo llevemos con nosotros. Me viene un pensamiento de Benjamin Franklin: “La felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte, que pueden ocurrir pocas veces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días.” AUTOGENERAR LA VIDA.

______

Qué “sentipensares” les genera este tema? Cuáles son sus propios momentos RECORDABLES, que van con Ustedes como semillas de Belleza? ¿Quiénes han sido los mejores artífices de «momentos» en vuestras vidas? ¿Qué «momentos» crean Ustedes mismos, durante el día, la semana, el año, para sí mismos o para otros? Les dejo mi mejor abrazo!

Virginia Gawel*

