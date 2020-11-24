Inscripción ciclo lectivo 2021

LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESTÉTICA Nº 1 “EDGARDO LOPEZ BRANDI” DE SALADILLO INFORMA QUE EL DIA 25 DE NOVIEMBRE ABRIRÁ LA INSCRIPCIÓN VIRTUAL PARA EL CICLO LECTIVO 2021.
PODRÁN INSCRIBIRSE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS (ESCOLARIZADOS EN SALA DE 5 DE NIVEL INICIAL) A 11 AÑOS PARA LOS TURNOS MAÑANA O TARDE, EN LOS SIGUIENTES TALLERES (NO OPTATIVOS): PLÁSTICA BIDIMENSIONAL, PLÁSTICA TRIDIMENSIONAL, INICIACIÓN MUSICAL, INICIACIÓN LITERARIA, EXPRESIÓN DRAMÁTICA Y EXPRESIÓN CORPORAL.
PODRAN HACERLO TAMBIÉN LOS ADOLESCENTES DE 12 A 18 AÑOS PARA LOS TALLERES VESPERTINOS DEL QUINTO NIVEL: GRABADO, ESCULTURA, TITÉRES Y MULTIMEDIA.
COMPLETAR EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN EL LINK- EN BIO DE LA PAGINA DE INSTAGRAM @escuelaestetica.saladillo
ANTES DEL INICIO DE LAS CLASES PRESENCIALES, VIRTUAL O DUAL DE ACUERDO A LA SITUACIÓN DE PANDEMIA 2021 Y LO DISPUESTO POR EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES LLAMAREMOS A LOS/AS ALUMNOS/AS QUE INGRESARON POR EL ORDEN DE LLEGADA A LA INSCRIPCIÓN VIRTUAL PARA SOLICITARLES; FOTOCOPIA DE DNI Y EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN (IMPRESO), QUE SON INDISPENSABLES PARA PRESENTAR EN LA PRESENCIALIDAD. QUIENES NO LLEGARON PARA OCUPAR UNA VACANTE QUEDARÁN EN LISTA DE ESPERA. SE LOS LLAMARÁ POR LISTADO SI SE GENERA ALGUNA VACANTE.
LA ESCUELA DE EDUCACION ESTETICA ES UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA Y GRATUITA, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, QUE BRINDA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES UNA EDUCACIÓN ARTÍSTICA INTEGRAL A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES LENGUAJES.