Hasta siempre Diego!!!

Hoy es un día que quedará para siempre en el recuerdo de todo nuestro país. Hoy, un 25 de Noviembre en horas del mediodía, se conoció la triste noticia que el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, había fallecido.

Se fue Diego Armando Maradona, y hoy comienza una verdadera leyenda que perdurará por los siglos de los siglos.

Desde la Municipalidad de Saladillo, creíamos que no podíamos no rendirle unas palabras de despedida.

Un jugador fuera de serie, que supo conducir a una selección a una gesta enorme como lo fue la copa del Mundo de Mexico 86.

Hoy un periodista reconocido como lo es Ernesto Cherquis Bialo, hizo esta descripción, a la que no hace falta agregarle nada mas;

«Cuál Maradona? Hay muchos. Hay ocho, nueve Maradonas. Hay un Maradona que jugó al fútbol, un Maradona que alcanzó la celebridad, hay un Maradona hijo que murió cuando murieron sus padres, hay un Maradona padre que se reinventa cada día, hay un Maradona amigo que va recambiando amistad, hay un Maradona efectivo y un Maradona sublime, un Maradona abyecto y un Maradona fenomenal, hay un Maradona de frases inolvidables y hay un Maradona cuyas frases mejor no recordar. Es la suma de todo eso en un solo hombre. Un genio, una maravilla. Fiorito y Dubai. Barro y 7 estrellas. Canillas de oro y letrina. Maradona es el producto de todo eso y además, por las dudas de que me haya olvidado de decírselo, el mejor jugador de fútbol argentino y el mejor de todas las épocas.»

Pero si queremos agregar algo más, si queremos agregar, que en esas gestas inolvidables que Diego logró como jugador, en las más históricas e inolvidables, siempre a su lado estuvo alguien nuestro, alguien que lleva la bandera de Saladillo por cualquier parte del mundo, el gran Vasco Olarticoechea. Compañero de Diego en las concentraciones, sentado junto a el en el micro que los conducía a los partidos en Mexico, y muchísimos años formando parte de ese histórico grupo. Como muchos dicen que en el fútbol decir Argentina es decir Maradona, para nosotros decir Saladillo es decir Olarticoechea.

Ojalá descanses en paz Diego, has dejado un legado muy grande en cualquier persona que le gusta el futbol.

Dejamos un fragmento de lo que escribió Jorge Valdano en el libro que Agustín Di Benedetto escribió sobre el Vasco;

El vasco es un humilde químicamente puro que no tiene ninguna posibilidad de enfermar de importancia. Un día en Austria, antes de un partido amistoso, baje a desayunar de madrugada y para mi sorpresa encontré al vasco.

Que haces vasco?

No puedo dormir Jorge

Y eso?

Estoy en la misma habitación que Maradona

Y que tiene que ver?

Y mira si le pasa algo a Diego, ¿que le cuento yo a la humanidad?

HASTA SIEMPRE DIEGO, GRACIAS POR TANTAS ALEGRIAS.

