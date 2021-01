En reunión con el Secretario de Hábitat de Nación entregaron 7 proyectos de intervención en barrios

REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE HÁBITAT DE LA NACIÓN

El intendente Salomón realizó un viaje de gestión a la ciudad autónoma de Buenos Aires acompañado del Secretario de Obras y Servicios Públicos Ing. Guillermo Candia, para mantener una reunión de trabajo con el Secretario de Hábitat de la Nación, Santiago Maggiotti que forma parte del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Allí se hizo entrega de siete proyectos de intervención para seis barrios de diferentes zonas de la ciudad de Saladillo y la nueva localidad de Saladillo Norte. A través de los mismos se solicitan fondos para la construcción de redes de agua, cloacas, iluminación, cordón cuneta, pavimento, colectores cloacales y pluviales. Todo esto siempre dependiendo de la factibilidad de cada barrio para poder proyectarlo. Por ejemplo, en los lugares donde no llega un colector cloacal no se puede proyectar el tendido de red hasta tanto no tenga un lugar de vuelco correspondiente. Los barrios seleccionados son: Barrio Cooperación (Aguilera), Zona del CAPS Ibarbia, San Cayetano, San Roque, Barrio del CAPS Armendáriz, la zona de la Plaza 17 de Octubre y la localidad de Saladillo Norte. Respecto de esta última se hizo el ofrecimiento oficial de la disponibilidad de 150 terrenos con infraestructura destinados a la construcción de viviendas. En este caso puntual se acordó con el funcionario nacional la entrega de este mismo proyecto del loteo en Saladillo Norte en el ámbito correspondiente de la Provincia de Buenos Aires.

