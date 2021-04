39° ANIVERSARIO DE LA GESTA DE MALVINAS

“IGUAL QUE EN LA GESTA DE LA INDEPENDENCIA, EN 1982 NUESTROS SOLDADOS OFRENDARON Y PUSIERON SUS VIDAS A DISPOSICIÓN DE LA PATRIA. SALADILLO APORTÓ A ALGUNOS DE SUS HIJOS A TAN PATRIÓTICA Y NOBLE CAUSA. HOY COMO TODOS LOS AÑOS LE RENDIMOS HOMENAJE A NUESTROS HÉROES EN TODO EL PAÍS Y EN NUESTRA PATRIA CHICA” CARLOS ANTONIO GOROSITO.

“Malvinas es sin duda alguna una CAUSA NACIONAL que nos une a todos que está por encima de banderías políticas, religiosas, sociales, económicas o de cualquier otra índole. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que en esta plano no existen divisiones o “grietas” entre los argentinos. Desde el 3 de Enero de 1833 el Reino Unido (Gran Bretaña) usurpa una parte del nuestro territorio nacional: Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Desde ese momento la Argentina luchó por la vía pacífica y en todas las instancias que le brindaron los diversos foros internacionales para recuperar la Soberanía Nacional sobre esa parte de nuestro territorio usurpada por la Potencia Imperial. Con el devenir de los años se fueron logrando avances significativos en el plano Diplomático. . Se puede señalar como uno de los hitos en la lucha por recuperar por la vía pacífica a MALVINAS la Resolución 2065 de las Naciones Unidas (ONU) aprobada el 16 de diciembre de 1965 cuando gobernaba nuestro país el radical Arturo Illia, su Canciller Dr. Miguel Ángel Zabala Ortiz y el Embajador ante el organismo internacional Dr. Lucio García del Solar, fueron actores fundamentales para lograr tal resolución. Dicha Resolución reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre el Reino Unido y la Argentina sobre las Islas Malvinas. La resolución reconoció también que el caso MALVINAS se encuadra en una situación colonial e invitó a las partes a resolver la disputa de la soberanía. Sin duda fue un logro muy importante de la diplomacia Argentina. Sin embargo el Gobierno de la Dictadura-Cívico Militar que se había iniciado el 24 de marzo de 1976, decidió ocupar hace 39 años el día 2 de Abril Las Islas Malvinas por medio de una acción armada. Con esa acción militar no solamente enfrenta militarmente a Inglaterra sino a Occidente todo (tomado como concepto Geopolítico): EEUU, la OTAN y sus aliados. Era una representación moderna de la lucha entre David y Goliat. En este caso sin la más mínima posibilidad de triunfo para nuestro país (que podría representar a Goliat). El Gobierno de la dictadura ilegítimo en su origen ya estaba desgastado y asistíamos a sus últimos estertores. Días antes de la ocupación de Malvinas una inmensa multitud había ocupado la Plaza de Mayo reclamando: Paz, Pan y Trabajo y el fin de la Dictadura. Ocupada Malvinas el pueblo volvió a llenar Plaza de Mayo no para respaldar un Gobierno ilegitimo y represor sino para avalar una Gran Causa como la de Malvinas. Y en la histórica Plaza estuvo el pueblo sin distinción de clases sociales, edad o religión al grito de: ¡¡¡ Argentina!!! ¡¡¡Argentina!!! ¡¡¡Argentina!!!. Nuestros hermanos integrantes del ejército, la marina y la fuerza aérea fueron valerosamente a combatir para recuperar nuestras tierras irredentas. Hubo destacadas muestras de valor y heroísmo demostradas por nuestros muchachos en combate ante un enemigo con gran superioridad tecnológica. Asistimos al cobarde hundimiento del ARA “Gral. Belgrano” fuera de la zona de exclusión. El pueblo argentino en su conjunto manifestó su solidaridad de las diversas formas. Todos sabemos cuál fue el final de aquella gesta que se inició el 2 de abril de 1982. Todos los años para esta fecha el pueblo Argentino en cada rincón del país le rinde un justiciero homenaje a NUESTROS HÉROES con los actos oficiales y oficiosos y las expresiones más diversas de afecto. Y nuestra Patria Chica también siempre rinde homenaje a los HÉROES DE MALVINAS en su conjunto y muy particularmente a los hijos nativos y adoptivos de SALADILLO que participaron de la GESTA HISTÓRICA. EN LA GESTA DE 1982 NUESTROS SOLDADOS OFRENDARON Y PUSIERON SUS VIDAS A DISPOSICIÓN DE LA PATRIA, LO HICIERON POR UNA CAUSA NACIONAL JUSTA Y QUE NOS UNE A TODOS: COMO LO ES LA CAUSA DE MALVINAS.SALADILLO APORTÓ A ALGUNOS DE SUS HIJOS A TAN PATRIÓTICA CAUSA. DEBEMOS SEGUIR LUCHANDO COMO NACIÓN PARA QUE NUESTRA BANDERA VUELVA A FLAMEAR EN ESA PORCIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL, ES EL HOMENAJE SUPREMO QUE LE RENDIREMOS A NUESTROS HÉROES. PASARÁN LOS AÑOS, TAL VEZ MUCHAS DÉCADAS PERO LLEGARÁ EL DÍA EN QUE NUESTROS HIJOS O LOS HIJOS DE NUESTROS HIJOS IZARAN NUESTRA BANDERA Y CANTARAN EL HIMNO NACIONAL EN MALVINAS. ¡¡¡VIVA LA PATRIA!!!Carlos Antonio Gorosito. Ex- Intendente Municipal (1991-2015), Saladillo 2 de Abril de 2021.