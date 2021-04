Se realizó el acto por el Día del veterano y de los caídos en Malvinas

El mismo se realizó en el monumento de Av Cabral y Ruta 205 y contó con la participación de ex combatientes de nuestra ciudad, autoridades y público en general, respetando las medidas de prevención y distanciamiento.

“Soy hija de un combatiente, no de un ex combatiente, porque para ellos la guerra aún no termina, siguen luchando con los recuerdos, los miedos, a las largas noches de guardia, a la muerte, los ataques, el frío, el hambre y el reconocimiento de su pueblo”, dijo Justina Mengarelli, hija de Marcelo Mengarelli, combatiente de Malvinas.

“Malvinas sigue doliendo tanto en ellos como en sus hijos, me incluyo en ese dolor porque siento esta guerra como parte de mi vida, de mi historia, porque soy argentina y las siento argentinas”, agregó.

Por su parte, el Intendente José Luis Salomón, dijo: “Todos nuestros héroes merecen el reconocimiento del pueblo, que tiene que reconstruir todos los días la malvinización de los habitantes de nuestro querido país. Malvinas no es solamente las tierras y los derechos sobre ellas que sabemos que tenemos, son ellos, los combatientes, y por ellos vale la pena luchar”.