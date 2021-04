5 DE ABRIL DE 1931: HACE 90 AÑOS LA UCR GANABA LA GOBERNACION DE LA PCIA.DE BS.AS

“LA FÓRMULA HONORIO PUEYRREDON-MARIO GUIDO TRIUNFO FRENTE AL PARTIDO CONSERVADOR.LAS ELECCIONES FUERON ANULADAS POR LA DICTADURA DE URIBURU.EL RADICALISMO TRIUNFÓ PORQUE EL PUEBLO LO SENTÍA COMO SU LEGÍTIMO REPRESENTANTES.”CARLOS ANTONIO GOROSITO.

“Quienes desde nuestra juventud nos identificamos con el ideario político del partido que fundaran Alem e Yrigoyen, quienes hemos militado toda la vida en las filas del radicalismo hay ciertas fechas que no olvidamos, que siempre recordamos. Un de ellas es sin duda alguna el 5 de abril, porque cuando evocamos esta fecha estamos pensando en el 5 de abril de 1931. El 6 de septiembre de 1931 se produjo el primer Golpe-Cívico Militar de nuestro país encabezado por el General José Félix Uriburu. El Ministro del Interior de Uriburu era el Dr. Matías Guillermo Sánchez Sorondo de manifiestas simpatías fascistas. Obviamente ambos no creían en el sufragio universal como auténtica y soberana expresión de los pueblos no en vano la consigna de sus seguidores era: “Urnas no, palos sí”. La represión estuvo al orden del día y no solo hacia los radicales, se fusilaron anarquistas, se apalearon a obreros y estudiantes. Y naturalmente se aplicaron políticas antinacionales y antipopulares en todos los aspectos del gobierno. Citando al historiador Rogelio Alaniz debo mencionar que “se designó a Leopoldo Lugones (h) al frente de la Sección Especial de la Policía, con el objetivo de interrogar y torturar disidentes. En esas jornadas épicas vividas en los sótanos de la policía, Lugones descubrió que la picana eléctrica podía ser una invalorable herramienta para arrancarles confesiones a anarquistas y radicales subversivos.” Se formó una Legión Cívica que desfilaba por la Avda. de Mayo emulando las camisas negras o camisas pardas de Italia y Alemania. Hacia 1931 el Ministro del Interior del Régimen Dr. Matías Sánchez Sorondo, consideraba que el radicalismo y las fuerzas opositoras estaban terminadas y por eso para convalidar al régimen convocan para el 5 de abril a elecciones en la Pcia. de Buenos Aires. Grande fue la sorpresa cuando los radicales triunfaron por 218.789 votos contra 187.734 de los Conservadores, fueron 31.000 votos de diferencia. La fórmula del radicalismo la integraban como candidato a Gobernador y Vice los Doctores Honorio Pueyrredón( Ex Canciller de Yrigoyen ) y Mario Guido( Ex Presidente de la Cámara de Diputados durante la Presidencia de Marcelo T. de Alvear) a la fórmula del Conservadorismo era encabezada por Antonio Santamarina y Celedonio Pereda (H). Yrigoyen desde la cárcel de la Isla Martín García había pronosticado una diferencia de 30.000 votos. En esas elecciones muchos radicales fueron a votar con la “boina roja” típica de los Conservadores para que no lo impidieran votar. Los Boinas Blancas (Los radicales) después de la elección fueron llamados “rabanitos” porque eran rojos por fuera pero blancos por dentro. Las elecciones fueron anuladas por la dictadura y Sánchez Sorondo renunció como Ministro del Interior, y lo que siguió de ahí en adelante fue “Fraude Patriótico”. Como dato anecdótico podemos decir que en la lista de legisladores iban como candidatos dos jóvenes militantes y dirigentes que luego harían historia en el radicalismo y en el país: Ricardo Balbín y Crisologo Larralde. Honorio Pueyrredón el candidato a gobernador del radicalismo había hablado de la importancia de las elecciones en estos términos: “No es esta contienda una simple lucha electoral, en ella se juega algo más grande y trascendental para la Patria: se juega el triunfo de la Democracia o el Retroceso de 50 años de vida institucional.” Y no se equivocaba Pueyrredón con tal afirmación. Lo que siguió después en el país lo demostró, el retroceso había empezado ya con el derrocamiento de Yrigoyen. . Los radicales de este tiempo tenemos una misión Sagrada, que no consiste solo en recordar nuestro pasado, la historia de nuestro partido y sus fechas importantes, sino que consiste en hacer que el radicalismo no pierda su identidad, que el radicalismo este siempre al lado del pueblo y se actualice permanentemente conforme a las exigencias de los tiempos que nos toca vivir. Los pueblos suelen olvidarse de los PARTIDOS POLÍTICOS cuando los PARTIDOS POLÍTICOS se olvidan de los Pueblos. Los radicales no nos debemos olvidar del pueblo…porque si no el pueblo se olvidará de nosotros e irá en búsqueda de quienes lo represente mejor. Aquel 5 de Abril de hace 90 años atrás triunfaba la UCR porque el Pueblo la sentía como su legítima representante. Nadie quiere aferrarse a las nostalgias, ni quedarse anclado en el pasado. Los tiempos y las sociedades cambian, se incorporan nuevas tecnologías, las sociedades se vuelven líquidas como sostiene Zymund Bauman, pero los intereses del pueblo son siempre los mismos: que las políticas públicas le permitan alcanzar el bienestar y realización personal con el conjunto de la sociedad. Esa debe ser la posición de quienes somos radicales, como concepción de vida en general y tanto cuando estamos en la oposición, como cuando nos toca ser gobierno. Quiero terminar citándolo al Dr. Raúl Alfonsín con la frase que él concluía en el diario “La Nación” un artículo referido a esta fecha el 6 de abril de 2001: “Ahora, en el clima democrático que envuelve nuestra vida política, evocamos con orgullo y cariñosa memoria a Honorio Pueyrredón -paradigma de la República- y a los dirigentes de 1931, y rendimos homenaje al pueblo de la provincia de Buenos Aires que quiso y supo votar.

La democracia es esencia de la Argentina; nuestro pueblo es su custodio; la Unión Cívica Radical, su abanderada histórica.” Carlos Antonio Gorosito, Ex – Intendente Municipal (1991-2015), Ex Presidente del Comité de la Pcia. de Bs.As de la UCR (2005-2007),5 de Abril de 2021 .: