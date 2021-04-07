Todo el fútbol local

Inferiores
SÁBADO 10/4/2021-FECHA5-INFERIORES
ZONA 1
CANCHA DE ARGENTINO
ARGENTINO “A”vs. APEADERO-
SUB 12 –11.15HS.-
SUB 14–10HS-
SUB 16 –16HS-
SUB 18 –17.30HS
CANCHA DE ARGENTINO
JACOBO URSO vs. DEPORTIVO-
SUB 12 –13.30HS-
SUB 16 –14.30HS-
SUB 18 –16HS
CANCHA DE LA LOLA
LA LOLA vs. HURACÁN “A”-
SUB 12 –12HS.-
SUB 14 –13.15HS.-
SUB 16 –14.45HS.-
SUB 18 –16.30HS.
ZONA 2
CANCHA DE DEL CARRIL
DEL CARRIL vs. ARGENTINO “B”-
SUB 12 –11HS.-
SUB 14 –12.30HS.-
SUB 16 –14 HS.
CANCHA DE ALVEAR F.C.
ALVEAR F.C vs HURACÁN “B”-
SUB 12–13.30HS-
SUB 14–14.45HS.
CANCHA DE ORO VERDE
ORO VERDE vs. COMERCIO -SUB 12
HORARIOS PRIMERA Y RESERVA
DOMINGO 11/4
CANCHA DE HURACÁN
RESERVA-HURACÁN vs. JACOBO URSO –14HS.
PRIMERA –HURACÁN vs. JACOBO URSO–16HS.
C.E.F RESERVA –DEPORTIVO vs. ALVEAR F.C–10.45HS.
PRIMERA –DEPORTIVO vs. ALVEAR F.C–12.30HS
C.E.F RESERVA –COMERCIO vs. DEL CARRIL–14.40HS.
PRIMERA –COMERCIO VS. DEL CARRIL–16.30HS.
CANCHA DE APEADERO
RESERVA –APEADERO vs. LA LOLA–14HS.
PRIMERA –APEADERO vs. LA LOLA–16HS
CANCHA DE ORO VERDE
RESERVA-OO VERDE vs. LA CAMPANA–14HS.
PRIMERA-ORO VERDE vs. LA CAMPANA–16HS.
CANCHA DE ARGENTINO
RESERVA –ARGENTINO vs. CAZÓN–14HS.
PRIMERA-ARGENTINO vs. CAZÓN-16HS.
PARTIDO FÚTBOL FEMENINO –11.30 HS TODOS LOS PARTIDOS.
CANCHA DE APEADERO
APEADERO vs LA LOLA(11.30 HS)
CANCHA DE ORO VERDE
ORO VERDE vs. LA CAMPANA (11.30 HS)