Todo el fútbol local

Inferiores

SÁBADO 10/4/2021-FECHA5-INFERIORES

ZONA 1

CANCHA DE ARGENTINO

ARGENTINO “A”vs. APEADERO-

SUB 12 –11.15HS.-

SUB 14–10HS-

SUB 16 –16HS-

SUB 18 –17.30HS

CANCHA DE ARGENTINO

JACOBO URSO vs. DEPORTIVO-

SUB 12 –13.30HS-

SUB 16 –14.30HS-

SUB 18 –16HS

CANCHA DE LA LOLA

LA LOLA vs. HURACÁN “A”-

SUB 12 –12HS.-

SUB 14 –13.15HS.-

SUB 16 –14.45HS.-

SUB 18 –16.30HS.

ZONA 2

CANCHA DE DEL CARRIL

DEL CARRIL vs. ARGENTINO “B”-

SUB 12 –11HS.-

SUB 14 –12.30HS.-

SUB 16 –14 HS.

CANCHA DE ALVEAR F.C.

ALVEAR F.C vs HURACÁN “B”-

SUB 12–13.30HS-

SUB 14–14.45HS.

CANCHA DE ORO VERDE

ORO VERDE vs. COMERCIO -SUB 12

HORARIOS PRIMERA Y RESERVA

DOMINGO 11/4

CANCHA DE HURACÁN

RESERVA-HURACÁN vs. JACOBO URSO –14HS.

PRIMERA –HURACÁN vs. JACOBO URSO–16HS.

C.E.F RESERVA –DEPORTIVO vs. ALVEAR F.C–10.45HS.

PRIMERA –DEPORTIVO vs. ALVEAR F.C–12.30HS

C.E.F RESERVA –COMERCIO vs. DEL CARRIL–14.40HS.

PRIMERA –COMERCIO VS. DEL CARRIL–16.30HS.

CANCHA DE APEADERO

RESERVA –APEADERO vs. LA LOLA–14HS.

PRIMERA –APEADERO vs. LA LOLA–16HS

CANCHA DE ORO VERDE

RESERVA-OO VERDE vs. LA CAMPANA–14HS.

PRIMERA-ORO VERDE vs. LA CAMPANA–16HS.

CANCHA DE ARGENTINO

RESERVA –ARGENTINO vs. CAZÓN–14HS.

PRIMERA-ARGENTINO vs. CAZÓN-16HS.

PARTIDO FÚTBOL FEMENINO –11.30 HS TODOS LOS PARTIDOS.

CANCHA DE APEADERO

APEADERO vs LA LOLA(11.30 HS)

CANCHA DE ORO VERDE

ORO VERDE vs. LA CAMPANA (11.30 HS)