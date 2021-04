MURCIÉLAGOS (ESPECIE PROTEGIDA)

Ley de fauna N° 22421

NO SE PUEDEN MATAR

¿Por qué están protegidos?- Colaboran con el medio ambiente siendo los predadores de insectos más efectivos.- Comen solamente de noche por lo que abejas y mariposas no forman parte de su dieta.- Son controladores biológicos por naturaleza.

CONDUCTAS SOSPECHOSAS- Encontrarlos en el suelo, con poco o nulo movimiento.- Encontrarlos desorientados, chocando objetos.- Cambio de hábitos, vuelan de día.

¿QUÉ HAGO SI ENCUENTRO UNO?1. Cubrirlo con un recipiente, como balde, lata o caja.2. Llevar el murciélago en recipiente cerrado a la Dirección de Bromatología o llamar al tel. 451350.

¿Y SI TUVO CONTACTO CON MI MASCOTA?- Acudir al médico veterinario particular.- También podes averiguar en qué Plaza se estará vacunando el próximo sábado.

#Bromatología #Murcielagos