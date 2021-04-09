INSCRIPCIÓN TALLERES MUNICIPALES 2021

Informamos que, entre los días 9 y 16 de abril, inclusive, se realizará la inscripción a los Talleres Municipales 2021 dependientes de la Dirección de Cultura y Derechos Humanos de la Subsecretaría de Cultura, Educación, Derechos Humanos y Juventudes de la Municipalidad de Saladillo.
A continuación compartimos la propuesta, como así también, la forma de inscribirse a cada uno de ellos. Por consultas comunicarse al 02344 – 453034 en el horario de 9 a 13 hs. o a dir.cultura@saladillo.gob.ar
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL | DEL CARRIL
COORDINA: PEDRO GARCÍA LAVÍN
LUGAR: CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE DEL CARRIL
DÍA Y HORARIO: JUEVES DE 14 A 15.30 HS.
INSCRIBITE EN LA DELEGACIÓN DE LUNES A VIERNES DE 7 A 13 HS. O LLAMÁ AL 495023
ANIMACIÓN | SALADILLO
COORDINA: FERNANDO PACHECO
LUGAR: PUNTO DIGITAL, CURS. ZAMORANO 2960
DÍA Y HORARIO: MIÉRCOLES DE 18 A 19 HS.
DESTINADO A PERSONAS MAYORES DE 16 AÑOS
CAPACIDAD LIMITADA SUJETA A PROTOCOLO | ES REQUISITO LLEVAR TU NOTEBOOK
LINK DE INSCRIPCIÓN: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdELieMz52XRF7flujb5XRVkIqzksSUV4ib3z3PYs_bcZ9PKA/viewform
MONTAJE / EDICIÓN | SALADILLO
COORDINA: FERNANDO PACHECO
LUGAR: PUNTO DIGITAL, CURS. ZAMORANO 2960
DÍA Y HORARIO: MIÉRCOLES DE 19 a 20 HS
CAPACIDAD LIMITADA SUJETA A PROTOCOLO | ES REQUISITO LLEVAR TU NOTEBOOK
LINK DE INSCRIPCIÓN: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJIQL8SCijLEHMaIGFyiArwgdhpoQMvnWOlmRTOapWl47G7w/viewform
PINTURA | SALADILLO
COORDINA: JUAN CARLOS FRANCO
LUGAR: BIBLIOTECA JULIO MORENA
DÍA Y HORARIO: MARTES: 13 a 15 HS. Y DE 15 a 17 HS.
ARANCELADO
LINK DE INSCRIPCIÓN: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePH5UaRI1n1RPX5RkbfyiPEGywmFKLn92V2cCFZFnzliJcNw/viewform
ESCULTURA | CAZÓN
COORDINA: PEDRO GARCÍA LAVÍN
DÍA Y HORARIO: VIERNES 14.30 A 16.30 HS. O SÁBADO DE 9 A 11 HS.
INSCRIBITE EN EL CAPS DE LUNES A VIERNES DE 7 A 13 HS. O POR TELÉFONO AL 2345 659943
PINTURA | ÁLVAREZ DE TOLEDO
COORDINA: CECILIA MONTES DE OCA
LUGAR: BIBLIOTECA MUNICIPAL “ADELINA DELLATORRE”
DÍA Y HORARIO: MARTES DE 14 A 16 HS. ADULTOS
INSCRIBITE EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL “ADELINA DELLATORRE” DE LUNES A VIERNES DE 8 A 12 HS.
ENSAMBLE MUSICAL | DEL CARRIL
COORDINAN: LAURA ECHAURI Y GERMÁN CASTRO
LUGAR: CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE DEL CARRIL
DÍA Y HORARIOS: SÁBADO – INFANTIL DE 14 A 15 HS. | ENSAMBLE DE 15 A 16 HS.| JUVENIL DE 16 A 17 HS.
INSCRIBITE EN LA DELEGACIÓN DE LUNES A VIERNES DE 7 A 13 HS. O AL 495023
MURGA | PLAZA RAED
COORDINA: CÉSAR ALEGRE
LUGAR: A CONFIRMAR
DÍA Y HORARIO: DE 14 A 17 HS.
LINK DE INSCRIPCIÓN: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTTzj8oYVgDWh0QczA7TGtsG3cLgLL1YKXEUob6SCIxXwLUg/viewform
MURGA | SALADILLO NORTE
COORDINAN: JIMENA FANEGAS Y LUCIANO CARBALLEDA
LUGAR: NIDO «CHOLO CATALÁN»
DÍA Y HORARIO: A CONFIRMAR
LINK DE INSCRIPCIÓN: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRSNtAlFaWa2iRFN5Ma3_4GC62QJMmubcV7fEGnylYUx-ggw/viewform
MURGA | NIDO 31 DE JULIO
COORDINAN: LEONARDO CARBALLEDA Y ALEXIS SORIA
LUGAR: NIDO 31 DE JULIO
DÍA Y HORARIO: A CONFIRMAR
LINK DE INSCRIPCIÓN https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa8h4gkdCzbX131lF6ulmwRS4ZeBAyQhib3Hqewkrw3FPhNQ/viewform
CORO | DEL CARRIL
COORDINA: GABRIELA SAMEGHINI
LUGAR: CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE DEL CARRIL
DÍA Y HORARIO: MARTES A PARTIR DE LAS 14 HS. | SE DIVIDIRÁ EN TRES GRUPOS DE CUERDAS
ARANCEL $ 200
INSCRIBITE EN LA DELEGACIÓN DE LUNES A VIERNES DE 7 A 13 HS. O AL 495023
BATERÍA | SALADILLO
COORDINA: POCHA MOYANO
LUGAR: AUDITORIO «RICARDO GALLIANI»
DÍA Y HORARIOS: VIERNES DE 15 A 20:20 HS. (CLASES DE 40 MINUTOS) DE 8 A 12 AÑOS.
ARANCELADO
LINK DE INSCRIPCIÓN: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3zLbsBmMOzmXQ0KAs…