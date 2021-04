Todo el fútbol local

La Liga de Fútbol de Saladillo informa que los partidos del sábado (inferiores) y domingo (femenino, reserva y primera) quedan programados en el mismo horario que la fecha suspendida el fin de semana pasado.

SÁBADO 17/4/2021 – FECHA 5 – INFERIORES

ZONA 1

CANCHA DE ARGENTINO

ARGENTINO “A” vs. APEADERO-SUB 12 –11.15HS.-SUB 14–10HS-SUB 16 –16HS-SUB 18 –17.30HS

CANCHA DE ARGENTINO

JACOBO URSO vs. DEPORTIVO-SUB 12 –13.30HS-SUB 16 –14.30HS-SUB 18 –16HS

CANCHA DE LA LOLA

LA LOLA vs. HURACAN “A”-SUB 12 –12HS.-SUB 14 –13.15HS.-SUB 16 –14.45HS.-SUB 18 –16.30HS.ZONA 2

CANCHA DE DEL CARRIL

DEL CARRIL vs. ARGENTINO “B”-SUB 12 –11HS.-SUB 14 –12.30HS.-SUB 16 –14 HS.

CANCHA DE ALVEAR F.C

ALVEAR F.C vs HURACÁN “B”-SUB 12–13.30HS-SUB 14–14.45HS.

CANCHADE ORO VERDE

ORO VERDE vs. COMERCIO -SUB 12

HORARIOS PRIMERA Y RESERVA

DOMINGO 11/4

CANCHA DE HURACÁN

RESERVA-HURACÁN vs. JACOBO URSO –14HS.

PRIMERA –HURACÁN vs. JACOBO URSO–16HS.

RESERVA – C.E.F –DEPORTIVO vs. ALVEAR F.C–10.45HS.

PRIMERA – DEPORTIVO vs. ALVEAR F.C–12.30HSC.E.F

RESERVA –COMERCIO vs. DEL CARRIL–14.40HS.

PRIMERA –COMERCIO VS. DEL CARRIL–16.30HS.

CANCHA DE APEADERO

RESERVA – APEADERO vs. LA LOLA–14HS.

PRIMERA –APEADERO vs. LA LOLA–16HS

CANCHA DE ORO VERDE

RESERVA – ORO VERDE vs. LA CAMPANA–14HS.

PRIMERA-ORO VERDE vs. LA CAMPANA–16HS.

CANCHA DE ARGENTINO

RESERVA – ARGENTINO vs. CAZÓN–14HS.

PRIMERA – ARGENTINO vs. CAZÓN-16HS.

PARTIDO FÚTBOL FEMENINO –11.30 HS TODOS LOS PARTIDOS.

CANCHA DE APEADERO

APEADERO vs LA LOLA (11.30 HS)

CANCHA DE ORO VERDE

ORO VERDE vs. LA CAMPANA (11.30 H).