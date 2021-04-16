Todo el fútbol local

La Liga de Fútbol de Saladillo informa que los partidos del sábado (inferiores) y domingo (femenino, reserva y primera) quedan programados en el mismo horario que la fecha suspendida el fin de semana pasado.
SÁBADO 17/4/2021 – FECHA 5 – INFERIORES
ZONA 1
CANCHA DE ARGENTINO
ARGENTINO “A” vs. APEADERO-SUB 12 –11.15HS.-SUB 14–10HS-SUB 16 –16HS-SUB 18 –17.30HS
CANCHA DE ARGENTINO
JACOBO URSO vs. DEPORTIVO-SUB 12 –13.30HS-SUB 16 –14.30HS-SUB 18 –16HS
CANCHA DE LA LOLA
LA LOLA vs. HURACAN “A”-SUB 12 –12HS.-SUB 14 –13.15HS.-SUB 16 –14.45HS.-SUB 18 –16.30HS.ZONA 2
CANCHA DE DEL CARRIL
DEL CARRIL vs. ARGENTINO “B”-SUB 12 –11HS.-SUB 14 –12.30HS.-SUB 16 –14 HS.
CANCHA DE ALVEAR F.C
ALVEAR F.C vs HURACÁN “B”-SUB 12–13.30HS-SUB 14–14.45HS.
CANCHADE ORO VERDE
ORO VERDE vs. COMERCIO -SUB 12
HORARIOS PRIMERA Y RESERVA
DOMINGO 11/4
CANCHA DE HURACÁN
RESERVA-HURACÁN vs. JACOBO URSO –14HS.
PRIMERA –HURACÁN vs. JACOBO URSO–16HS.
RESERVA – C.E.F –DEPORTIVO vs. ALVEAR F.C–10.45HS.
PRIMERA – DEPORTIVO vs. ALVEAR F.C–12.30HSC.E.F
RESERVA –COMERCIO vs. DEL CARRIL–14.40HS.
PRIMERA –COMERCIO VS. DEL CARRIL–16.30HS.
CANCHA DE APEADERO
RESERVA – APEADERO vs. LA LOLA–14HS.
PRIMERA –APEADERO vs. LA LOLA–16HS
CANCHA DE ORO VERDE
RESERVA – ORO VERDE vs. LA CAMPANA–14HS.
PRIMERA-ORO VERDE vs. LA CAMPANA–16HS.
CANCHA DE ARGENTINO
RESERVA – ARGENTINO vs. CAZÓN–14HS.
PRIMERA – ARGENTINO vs. CAZÓN-16HS.
PARTIDO FÚTBOL FEMENINO –11.30 HS TODOS LOS PARTIDOS.
CANCHA DE APEADERO
APEADERO vs LA LOLA (11.30 HS)
CANCHA DE ORO VERDE
ORO VERDE vs. LA CAMPANA (11.30 H).