110 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE ERNESTO SABATO (24-06-1911-30-04-2011)

“ERNESTO SABATO LE ESCRIBIÓ A RAÚL ALFONSÍN ANTES DE TERMINAR SU MANDATO UNA CARTA EN ELLA DICE: “CUANDO EL TIEMPO PASE, LA GENTE BIEN NACIDA RECONSIDERARA TODO LO QUE USTED HIZO Y SEGURAMENTE PASARÁ A LA HISTORIA POR SU VALIENTE TRABAJO POR LOS DERECHOS HUMANOS, SIN LOS CUALES NO VALE LA PENA VIVIR”. FUE UNA FRASE PROFÉTICA DEL ESCRITOR” CARLOS ANTONIO GOROSITO.

“Hace 110 años el 24 de junio de 1911, nacía en la ciudad de Rojas Ernesto Sábato uno de los hombres más importantes en el campo de la cultura y podríamos decir en el campo de la política, todos sabemos que fue un escritor, ensayista, físico y pintor. Su obra narrativa consiste en tres novelas: El túnel, Sobre héroes y tumbas y Abaddón el exterminador. En 1984 recibió el Premio Miguel de Cervantes, máximo galardón literario concedido a los escritores de habla hispana, fue el segundo argentino en recibir este Premio, ya que igual distinción la había recibido en 1979 Jorge Luis Borges. El Presidente Raúl Alfonsín, entre los años 1983 y 1984 lo convocó a integrar la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), la que presidió y cuya investigación quedó plasmada en el libro Nunca más, abrió las puertas para el juicio a las juntas militares de la dictadura militar en 1985. No me voy a detener en esta oportunidad a realizar mayores referencias sobre la vida y obra de Ernesto Sábato ya que la misma es vastamente conocida. Simplemente quiero rescatar una carta que casi con sentido profético le escribió al Presidente Alfonsín poco antes de concluir su mandato y que dice lo siguiente: Sr. Presidente de la Nación, Dr. Raúl Alfonsín S.D. Sr. Presidente y Amigo: En estos momentos tan tristes quiero hacerle llegar mis saludos cordiales, y la expresión de mis respeto por todo lo que usted hizo para recobrar el bien supremo del hombre que es la libertad. Cuando el tiempo pase, la gente bien nacida reconsiderará todo lo que usted hizo y seguramente pasará a la historia por su valiente trabajo por los derechos humanos, sin los cuales no vale la pena vivir. De usted, respetuosamente. E. Sabato.

Reitero una de las mejores plumas del país estaba anticipando el reconocimiento que tendría el Ex – Presidente Alfonsín y que se produjo después de su muerte. Recordar a Ernesto Sábato no es solo recordar y remitir a su obra literaria y a toda su producción intelectual. Es ver en Sábato un hombre comprometido con la construcción de un mundo mejor. Esa fue su lucha y esa debe ser nuestra lucha.” Carlos Antonio Gorosito, Intendente Municipal (1991-2015), Saladillo 24 de Junio de 2021.