Proyecto: UN ESCUDO PARA CADA LOCALIDAD Y PARAJE (·)

Saladillo, 1º de julio de 2021

Sr. Intendente municipal de Saladillo, señoras y señores concejales.

De mi mayor consideración, por medio de la presente les hago llegar este proyecto que, de ser aprobado y llevado a cabo, va a permitir que cada localidad y cada paraje del partido de Saladillo cuente con su escudo identitario.

A continuación la propuesta:

Atento a que el partido de Saladillo cuenta con una ciudad cabecera, con otras cinco localidades y con una docena de parajes, contando cada una de estas localidades y parajes con una historia y una fecha de fundación (según Ordenanza Municipal nº 33/1997).

Las cinco localidades poseen una planta urbana, servicios públicos (educación salud, agua corriente, seguridad, etc.), Delegación Municipal y una población estable que va de los 200 a los 1.200 habitantes aproximadamente. En tanto que los parajes no poseen planta urbana ni Delegación Municipal, pero si cuentan con población, aunque muy reducida y dispersa en cuanto a lo geográfico. Pero todos poseen una identidad obtenida a lo largo de la historia de nuestro partido fundado hace poco más de 181 años.

Lo que no tienen nuestras cinco localidades del interior, ni los parajes, es un escudo que las identifique. Quizás otras urgencias a solucionar hicieron que se postergue en el tiempo la confección y elección de sus escudos. Quizás este sea el momento para proyectar la creación de los mismos. En una época en la cual se empezaron a rescatar los valores identitarios de las comunidades rurales. Una época en la cual el turismo rural cobra fuerza y las localidades de Cazón y Álvarez de Toledo se han convertido en receptoras de turistas provenientes del AMBA. Una época en la que muchas personas buscan un lugar para vivir más cerca de la naturaleza y más alejado de los grandes centros urbanos. Quizás sea este el momento de dotar a estas localidades y parajes de su escudo identitario.

Muchas localidades bonaerenses cuentan con sus escudos, por citar algunas: Carlos Beguerie (Roque Pérez), Uribelarrea (Cañuelas), Timote (Carlos Tejedor), Cachari (Azul). También cada uno de los barrios de la ciudad autónoma de Buenos Aires posee sus escudos.

La propuesta consiste en llamar a concurso para que –en una primera instancia- los vecinos del partido de Saladillo puedan presentar diseños de los escudos de una o más localidades de las cinco localidades. Y en una segunda instancia hacer lo propio con los parajes (San Benito, La Barrancosa, El Mangrullo, Esther, La Razón, La Margarita, José Ramón Sojo, San Blas, La Campana, La Mascota, Emiliano Reynoso y Juan José Blaquier).

El concurso, a llevarse a cabo bajo la dirección y coordinación de la Subsecretaría de Cultura, se realizará durante un plazo no menor de seis meses, y los escudos se entronizarán en las respectivas fechas de aniversario de las localidades o parajes.

De lanzarse este año para 2022 se podrían concretar la creación y entronización de los escudos de las cinco localidades (Del Carril, Cazón, Polvaredas, Álvarez de Toledo y Saladillo Norte). En tanto que para el año 2023 se podría contar con los escudos de los doce parajes.

Los escudos se harán en chapa impresa y se colocaran en las Delegaciones respectivas y en las demás reparticiones públicas de la localidad. Uno de cada localidad y paraje será colocado en el Palacio Municipal en un sitio designado al efecto.

El Jurado estará integrado por personas que conformen un grupo interdisciplinario que cuente con algunas de estas características: conocimiento de las normas de la heráldica (aunque los escudos no necesariamente deberán seguir las mismas, atento a que el autor del escudo de Saladillo no se ató a las leyes de la heráldica y no obstante ello nos legó el hermoso escudo que distingue a nuestro municipio); conocimiento del diseño gráfico, conocimiento de la historia local, amplios aspectos culturales y patrimoniales, y alguna otra rama que la Subsecretaría de Cultura considere necesaria.

Asimismo se dará dar participación a la Comisión de Preservación del Patrimonio Cultural de Saladillo, creada por el art. 8 de la Ordenanza municipal Nº 71/93, para que esta forme parte del Jurado tal lo dispuesto por el artículo 8 inciso “q” de la citada norma.

Para confeccionar los escudos los participantes deberán tener en cuenta la representación histórica, material y espiritual de la localidad / paraje. Debiendo contar los mismos con símbolos o dibujos que representen, por ejemplo, el Ferrocarril (en los casos de localidades y / o parajes que nacieron con la llegada de este medio de transporte); el trabajo y la producción; la cultura; un lema que lo identifique (por ejemplo, en el caso de Cazón se deberá incluir el lema “Pueblo del millón de árboles” y representar en el diseño la cultura viveristica de la localidad.); demás elementos a determinar por la Subsecretaría de Cultura y el Jurado incluyendo a la Comisión de Preservación del Patrimonio Cultural de Saladillo.

El Honorable Concejo Deliberante establecerá los premios a entregar a los ganadores del presente concurso.

A la espera de la aprobación y concreción del presente proyecto hago propicia la ocasión para saludarlos con la más distinguida consideración.

(·) Dr. Alejandro Mariotto

DNI 22.671.015