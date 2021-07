«PLANTAR UN ARBOL EN SALADILLO»

En el marco de los actos que se realizarán en toda la República Argentina el año 2022 para conmemorar el 40 aniversario de la guerra por la recuperación de nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del sur, pensé una propuesta para honrar a los Caídos en Malvinas, para eso, invité a la comunidad de Saladillo, provincia de Buenos Aires, lugar donde nací y vivo actualmente, a plantar árboles hasta llegar a 649 que representan el número de Caídos en la guerra. Afortunadamente la idea tuvo una rápida aceptación y decidieron sumarse a este homenaje que será eterno. A los pocos días, este proyecto pasó las fronteras de Saladillo, y saladillenses que viven en otras ciudades, provincias argentinas y en otros países, también extranjeros se unieron plantando un árbol con el mismo fin.

Dentro de la propuesta, solicito que me envíen una foto junto al árbol, que puede ser de cualquier especie y en el lugar que deseen, con la cantidad de personas que quieran junto con los nombres y apellidos y me la envíen, para llevar un registro y porque el año que viene voy a entregar al Museo de Saladillo un álbum con todas ellas, y quedarán para la eternidad como demostración de lo que hicimos todos para homenajear a los Caídos en Malvinas. Esta propuesta no responde a ninguna petición o interés oculto y no nació compartida con ninguna fuerza política, o instituciones componentes de la sociedad. El impulsor de esto soy yo, porque soy Veterano de guerra, pero se está logrando gracias a la participación de todos. El objetivo y fin de esta propuesta es solo «Honrar a los Caídos en Malvinas».

De todas maneras, recibí con beneplácito el decreto Municipal dictado por el Sr Intendente de Saladillo Ing José Luis Salomón declarando la iniciativa de «interés municipal». Así mismo, por un proyecto de declaración presentado por la Diputada Alejandra Lorden, Expediente n D-1773/21 21 fue declarado de «Interés Legislativo» por la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.

Por todo lo que ha generado, pensé y es mi gran deseo que, toda la Argentina y en este caso, las representaciones diplomáticas en el exterior, también, sean participantes de este homenaje. Para esto, remití esta invitación a todas las Embajadas argentinas y dias pasados, la Señora Embajadora Argentina en Polonia, acompañada del Veterano de Guerra Guillermo Posadas, plantaron un árbol en la sede diplomática. Como la Embajada Argentina en Finlandia no tiene espacios verdes, un amigo de Saladillo radicado en ese País, invitó al Señor Embajador Sergio Bour y plantaron un árbol en la residencia de mi coterráneo. Hoy mi deseo es que se planten miles y millones de árboles, ellos murieron por la Patria, nosotros solo tenemos que plantar un árbol, otra manera de recordarlos.

Ellos nos darán aire, nos darán el oxígeno que necesitamos para vivir. Los árboles dan vida. Honremos a los Caídos en Malvinas, dándole vida al planeta.

A través de la Embajada Británica en Argentina, envié una invitación al Ministerio de Defensa de ese país, con la esperanza de que los Veteranos de guerra ingleses deseen hacer lo mismo por los Caídos en la guerra por su Patria. También invité al Señor Embajador Británico en Argentina, a que plantemos juntos un árbol en ese lugar.

La devolución más agradable que recibo de la gente es, «gracias por hacernos participar de este homenaje».

Dr. Guillermo Raúl Ni Coló DNI: 14.437.703 Veterano de guerra. Facebook: Guillermo Raúl Ni Coló. Instagram @feurland Mail agusal2000@yahoo.com.ar Celular/ Whatsapp 2345689355