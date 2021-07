125 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE ALEM Y 47 DE LA MUERTE DE PERÓN

«LOS RADICALES SALUDAMOS A NUESTROS ADVERSARIOS EN EL ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE SU LÍDER Y RECORDAMOS Y LE TRIBUTAMOS UN HOMENAJE PERMANENTE AL FUNDADOR DE NUESTRO PARTIDO: LA UCR.EL MANDATO DE ALEM: «ADELANTE LOS QUE QUEDAN» ES GRITO INOLVIDABLE DE COMBATE PARA NOSOTROS.EL RADICALISMO DEBE ESTAR AL SERVICIO DEL PAÍS Y DE LOS QUE MENOS TIENEN ESE ES NUESTRO LUGAR EN LA POLÍTICA ARGENTINA. ASÍ PENSABA ALEM» CARLOS ANTONIO GOROSITO.

«Desde hace 130 años dos partidos influyen significativamente en la vida política del país; ellos son la UCR y el peronismo. Hace unos días conmemoramos el 130 aniversario de la fundación de la UCR ocurrida el 26 de junio de 1891. El 17 de octubre el peronismo cumplirá 76 años (si tomamos como fecha fundacional el 17 de octubre de 1945). Hoy 1 de julio por una coincidencia del destino los fundadores de ambos partitos pasaron a la in mortalidad. Alem el 1 de julio de 1896 se suicidaba hace 125 años y Perón moría el 1 de julio de 1974 hace 47 años. Nos corresponde a los radicales recordar y rendirle tributo a Leandro N. Alem. El escritor francés Albert Camus (1913-1960) que obviamente no fue contemporáneo de Alem sostuvo: » El Acto más importante que realizamos cada día es tomar la decisión de no suicidarnos». Voy a recurrir a otra cita en este caso del escritor Vaclav Havel(1936-2011), Primer Presidente de la República Checa: «A veces me pregunto si los suicidios no son de hecho guardianes tristes del sentido de la vida.», por eso a 125 años de distancia como militante radical vuelvo lamentar el suicidio de Alem y pienso con el escritor checo que:» El ejercicio del poder es determinado por miles de interacciones entre el mundo de los poderosos y de los débiles, y más aún porque estos mundos no están divididos por una línea clara: todo el mundo tiene una pequeña parte de sí mismo en los dos.» .Y continuó con Havel para afirmar: «La esperanza es un sentimiento de que la vida y el trabajo tienen un significado. O lo tienes o no lo tienes, sin importar el estado del mundo que le rodea.» A veces resulta difícil entender el pensamiento humano y actitudes como la del suicidio. Alem aspiraba a terminar con el fraude electoral, quería una democracia plena y auténtica y quería efectivizarla mediante la pureza del sufragio. Pensaba que en el país todos tenían derecho a la realización personal y colectiva, pero manifestando una opción preferencial por los que menos tienen, por eso reitero, Alem sentenció que la causa del radicalismo era «la causa de los desposeídos». En el mitin del Frontón el 13 de Abril de 1890 tras la declaración del el primer default por el gobierno de Miguel Juárez Celman, Leandro N. Alem dijo: «¿Qué hacen estos sabios economistas? Muy sabios en la economía privada para enriquecerse ellos; en cuanto a las finanzas públicas, ya veis la desastrosa situación a la que nos han traído. Es inútil, no nos salvaremos con proyectos, ni con cambios de ministros; y expresándome con una frase vulgar, «esto no tiene vuelta»… No hay, no puede haber buenas finanzas donde no hay buena política. Buena política quiere decir respeto a los derechos; buena política quiere decir aplicación recta y correcta de las rentas públicas; buena política quiere decir protección a las industrias útiles y no especulación aventurera para que ganen los parásitos del poder; buena política quiere decir exclusión de favoritos y de emisiones clandestinas. Pero para hacer esta buena política se necesita grandes móviles; se necesita buena fe, honradez, buenos ideales; se necesita, en una palabra, patriotismo. Pero con patriotismo se puede salir con la frente altiva, con la estimación de los conciudadanos, con la conciencia pura, limpia y tranquila, pero también con los bolsillos livianos…» En los discursos de Alem había críticas, había una descripción descarnada de lo que sucedía en su momento en el país. Pero al mismo tiempo había una convocatoria a la lucha y un mensaje esperanzador: que era posible construir una Patria Mejor haciendo honor a los Padres Fundadores. El historiador Miguel Ángel De Marco ha escrito sobre Alem:» – Vivió en la pobreza porque, salvo la etapa en que las circunstancias lo alejaron de la política, dedicó todo su tiempo y energías a la lucha cívica. Luego de la Revolución del 90 contra el gobierno del presidente Juárez Celman, de la que fue su principal líder, tras fracasar la consolidación de la Unión Cívica por el acuerdo entre Bartolomé Mitre y Julio A. Roca, dedicó todos sus esfuerzos a consolidar la Unión Cívica Radical. Largas giras por el país, una intensa labor como jefe de partido, le impidieron dedicarse a su profesión de abogado. Las revoluciones de 1893 lo llevaron a la prisión, y en los años sucesivos contrajo deudas para que su familia subsistiera. Su suicidio, en 1896: fue el resultado de su desilusión política y de su precaria situación económica. Debía entonces varios meses de alquiler y casi no comía.» Yo no puedo entender que un hombre lúcido e inteligente y que tenía mucho que darle al país haya decidido quitarse la vida. El 1 de julio de 1896 dejó su testamento político voy a citar una de sus primeras frases obviamente para mi muy pesimistas:» He terminado mi carrera, he concluido mi misión…Para vivir estéril, inútil y deprimido, es preferible morir. ¡Sí! Que se rompa pero que no se doble. He luchado de una manera indecible en estos últimos tiempos, pero mis fuerzas -tal vez gastadas ya- , han sido incapaces para detener la montaña…y la montaña me aplastó…! He dado todo lo que podía dar; todo lo que humanamente se puede exigir a un hombre, y al fin mis fuerzas se han agotado…y para vivir inútil, estéril y deprimido es preferible morir!» Hoy al recordar el 125 aniversario de su muerte debemos rescatar, el Gran Legado que Alem le dejó al país que es la UNIÓN CÍVICA RADICAL, el partido de las libertades públicas y el sufragio, de la justicia social, del artículo 14 hs de la Constitución Nacional, el partido que luchó contra todas las dictaduras, el partido de la Unión Nacional, el partido que contribuyó a recuperar y asegurar la Democracia para todos los tiempos. La UCR es el gran LEGADO de ALEM, por eso Alem sigue viviendo en cada radical, en cada argentino que encarna los ideales que él encarnó. Desde hace unos años me acompaña una medalla con la imagen de Alem que convertí en un llavero que uso en algunos actos de gran significación partidaria. En el reverso de esta medalla hecha llavero hay una frase del Testamento Político del fundador del radicalismo: «ADELANTE LOS QUE QUEDAN» que es un grito de combate inolvidable para todos nosotros. Se fue Alem el 1 de julio de 1896 a solo cinco años de su gran creación política: la UCR pero quedaron Yrigoyen , Larralde, Sabattini , Lebenshon, Illia, Balbín y Raúl Alfonsín que continuaron su creación y le dieron carnadura . Hoy quedan miles y miles de radicales que piensan como Alem y los próceres partidarios que he mencionado. El radicalismo siempre debe estar al servicio del país y del lado de los que menos tienen, ese es su lugar que soñó Alem, ese es el lugar que debemos ocupar en la política Argentina.: ADELANTE LOS QUE QUEDAN!!!!» Carlos Antonio Gorosito Ex – Intendente Municipal (1991-2015) Ex – Presidente del Comité de la Pcia. de Buenos Aires de la UCR (2005-2007), Saladillo 1 de julio de 2021.