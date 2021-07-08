Entrega de Escrituras el 28 julio 2021

08/07/2021 Sociedad

La Dirección de Asuntos Legales de la Municipalidad de Saladillo informa que el día 28 de julio de 2021 en el Teatro Marconi, ubicado en Av. Moreno n° 2994, se realizará el ACTO DE FIRMA de escrituras.

REQUISITOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD:

• Concurrir en forma puntual con constancia de CUIL/CUIT, DNI original y fotocopia.

• Quien actúe en carácter de apoderado, deberá presentar testimonio del poder correspondiente.

• Quienes se encuentren divorciados, deberán presentar copia simple de la sentencia de divorcio.

• Concurrir con barbijo, tapaboca o mascarilla, sin excepción.

Ante cualquier duda o consulta, comunicarse a la línea gratuita 103 interno 33.

LISTADO DE PERSONAS QUE DEBERÁN CONCURRIR A LA HORA INDICADA ROGANDO PUNTUALIDAD:

-A LAS 10 HORAS:

1. BRAVO, JUANA ELSA

2. GIACCAGLIA, FILOMENA ROSA

3. COSTELLO, CLAUDIA ROSANA

4. CASCALLARES, EDUARDO

5. SALGUERO, MONICA EDITH

6. BARAUNA, MARCELO FABIAN

7. CARRIL, JESICA PAOLA

8. GOMEZ, JONATAN

9. RICCAZZI, CECILIA BELEN

10. GARATE, LORENA PAOLA

11. MERITENS, VANESA PAOLA

12. VIVAS, CRISTIAN EZEQUIEL

13. VITTOLA, NATALIA LUJAN

14. MIGUEZ, MARIA DE LOS ANGELES

15. BRUNO, MARIA CLAUDIA

16. SALINARDI, ADRIANA LUCRECIA

17. TORRES, STELLA MARIS

18. VIEDMA, SUSANA ISABEL

19. BRUN VIEDMA, NICOLAS MIGUEL

20. ABAL, MARIA ROSA

21. VALERIANI, RUBEN ADOLFO

22. RONZIO, ADRIANA INES

23. SANTIAGO, IVAN JOSÉ

24. NOVELLA, SANDRA MARIA

25. SANTIAGO, IVAN JOSÉ

26. ILLESCAS, JUAN PABLO

27. GASTACA, MARIA SILVIA

28. AGUIRRE, SANDRA VIVIANA

29. MAGARIÑOS, HECTOR RAUL

30. AMORENA, SILVIA SUSANA

31. TENAGLIA, ALBERTO MARTIN

32. PONCE, MARIA FERNANDA

33. PALLERO, JOSE LUIS

34. SANTIAGO, MARIELA ISABEL

35. NOVELLA, SERGIO FABIAN

36. LISONDO, AURORA NOEMI

37. CACERES, ENRIQUE MARCELO

38. POLIMENO, JOSE MARIA

39. DE LUCIA, WALTER DANIEL

40. VIDELA, CLAUDIA CECILIA

41. DEMARCO, CRISTIAN JESUS

42. TANTARELLI, ANA ISABEL

43. LOMIENTO, JUAN CARLOS

44. TAMAME, MARISA SOLEDAD

45. TORRES, SANDRA MONICA

 A LAS 11 HORAS:

1. ZAGAGLIA, NESTOR MIGUEL

2. PIOVOSO, MARIA LAURA

3. SANTIAGO, ROSANA KARINA

4. TISEIRA, OSMAR PEDRO

5. MARTINEZ, DANIEL EDUARDO

6. BRUNETTI, LILIANA LUJAN

7. AGUIRRE, LEONARDO MARCELO

8. SANIUK, KARINA FABIANA

9. ALEGRE, LEONEL ALBERTO

10. SCHUFT, ALDANA PARTIDO DE SALADILLO

11. LUQUES, WALTER ADRIAN

12. LUQUES ARIAS, TICIANA GISELA

13. VALVERDE, DARIO OSCAR

14. COLAMARINO, DOMINGA AMELIA

15. RIAL, MAURICIO ANGEL

16. VISGARRA, MARIELA EDITH

17. RE, MARIA ALEJANDRA

18. RODRIGUEZ, SERGIO ADRIAN

19. MASSACCESI, ADRIANA ANTONIA

20. LAGANO, MARIA EVA

21. PONCE, OSCAR RAUL

22. RUIZ, SUSANA ROQUELINA

23. LEDESMA, ARACELI MARIA ESTHER

24. COLLAZO, JORGE DANIEL

25. ALFREDO, GABRIEL MARIA

26. GONZALEZ, KARINA LUJAN

27. FELIPE, HECTOR OSMAR

28. BEMBA, MIRTA BEATRIZ

29. COCCO, GUSTAVO ADRIAN

30. TENCA, MARIELA EDITH

31. CASOLO, MARTA EMA

32. VALENTINI, ARGENTINO NICOLAS

33. MISION EVANGELICA WESLEYANA ARGENTINA

34. BIANCO, ROBERTO FERNANDO

35. PALLERO, RAQUEL ALEJANDRA

36. PALLERO, GUSTAVO ARIEL

37. PALLERO, ALBERTO MARCELO

38. FACCIUTO, EVA HAYDEE

39. TIBALDI, MARIA BELEN

40. NINNI, LUIS ROQUE

41. NINNI, VIRGINIA ELIZABET

42. LAMBERT, MARGARITA ESTHER

43. LEPRON, YANINA LUZ

44. LEPRON, DAIANA MAILIN

45. ALLEMAN, CARLOS JAVIER

46. AGUILAR, RUBEN CONRADO

47. CIONCO, LILIANA MABEL

48. ALVAREZ, IRMA

49. MIGUENZ, MARTA BEATRIZ

50. PIÑEYRO, MARIA MERCEDES

51. MACHADO, FABIAN ARIEL

52. OLIVERA, MARTA RAQUEL

53. CARLETTI, HILDA ESTHER

54. LEONARDI, VERONICA EDITH

55. ASTUDILLO, LUIS MARIA

56. ROMERO, MARCOS JOSE

57. FARIAS, MARIA EUGENIA

58. HERRERA, MONICA SUSANA

59. VARELA, SUSANA BEATRIZ

60. MENDOZA, MARIA ROSA

61. MENDOZA, MARIA GUILLERMINA

62. MENDOZA, ISMAEL ENRIQUE

63. NINNI, DELIA HAYDEE

64. RIPOLL, MARIA BERENICE

65. WUIOVICH, IVAN

66. HANSEN, NORMA LILIANA

67. FRECCERO, MARIA VERONICA

68. LALLI, ROSANA GRACIANA

69. ACOSTA, ANDREA MARIEL

A LAS 12 HORAS:

1. CAMPAÑA, CARLOS ALBERTO

2. CARBALLO, MANUEL RAMÓN

3. AGUILERA, HECTOR RAUL

4. GONZALEZ, CRISTINA MABEL

5. GOICOCHEA, BELTRAN JOSÉ

6. TONES, MARIA LUISA

7. BUSTAMANTE, CLAUDIO VALENTIN

8. ASTEAZARAN, MARIA DE LOS ANGELES

9. SERNA, MARIA PAMELA

10. ZAMPELUNGHE, ALCIDES ARIEL

11. TOLOSA, MARCELA EDITH

12. TORRE, EDUARDO MAXIMILIANO

13. CHAVES, ARMANDO NATALIO

14. BALBIANI, STELLA DANIELA

15. SANTILLAN, SARA DEL VALLE

16. CENSI, PABLO IVAN

17. MACHADO, EZEQUIEL OSMAR

18. CAMPAÑA, ELSA BEATRIZ

19. RIVAS, CECILIA IRENE

20. GONZALEZ, MARIA CONSUELO

21. GUGLIALMUCI, LILIANA BEATRIZ

22. FABRICIUS, JULIA MARIA ESTHER

23. CASAS, GUSTAVO JAVIER

24. AVARESE, VALERIA ALEJANDRA

25. GÜI, SUSANA ELIDA

26. CENTURION, SILVINA BEATRIZ

27. LABORDA, YANINA ELIZABET

28. LABORDA, CRISTIAN ADRIAN

29. AGUILERA, CARLOS ALBERTO

30. DI ROCCO, BETIANA FLORENCIA

31. BASSI, PATRICIA BEATRIZ

32. RODRIGUEZ, CLAUDIO ELIAS

33. CLAVERI, ANALIA VERONICA

34. CLAVERI, MÓNICA AIDA

35. LUNA, VICENTE LUJAN

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