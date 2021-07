A 205 AÑOS DE LA DECLARACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA

“HACE DOS SIGLOS NOS UNIMOS PARA DECLARAR NUESTRA INDEPENDENCIA. HOY DEBEMOS UNIRNOS PARA QUE SE TERMINE LA DESIGUALDAD,PARA QUE HAYA EDUCACIÓN Y SALUD PÚBLICA DE CALIDAD, PARA QUE LA JUSTICIA SIEMPRE SEA INDEPENDIENTE, PARA QUE HAYA PAZ, PAN Y TRABAJO SIEMPRE. PARA QUE ENTRE TODOS MÁS ALLÁ DE NUESTRAS DIFERENCIAS PODAMOS FORMULAR UN PROYECTO DE PAÍS QUE GARANTICE NUESTRO DESARROLLO Y CRECIMIENTO”CARLOS ANTONIO GOROSITO.

«Sin duda alguna el 9 de julio de 1816, es una fecha fundante de la Patria, una de las más trascendentales. Después de años de lucha los representantes del pueblo de entonces reunidos en Congreso en la casa de Doña Francisca Laguna de Bazán en San Miguel de Tucumán declaraban la Independencia de España, la parte sustantiva del Acta de Declaración de la Independencia decía: “ … Declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indubitable de estás Provincias romper los violentos vínculos que los ligan a los Reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados, e investirse del alto carácter de una Nación libre e independiente del Rey Fernando Séptimo, sus sucesores y la Metrópoli…” y diez (10) días después a propuesta del Diputado Pedro Medrano se le agregó a la Declaración esta expresión “ y de toda otra dominación extranjera» y esta no es una expresión menor dado que Gran Bretaña y Portugal avanzaban sobre las tierras del antiguo virreinato. La Independencia fue fruto del sacrificio y esfuerzo del pueblo de aquel tiempo, siempre en la historia de cualquier país el pueblo es el protagonista central. San Martín, Belgrano, Güemes, Moreno, Castelli, Monteagudo, Macacha Güemes, Juana Azurduy, Mariquita Sánchez, María Loreto Sánchez de Peón Frías, Manuela Pedraza, María Remedios Valle, Martina Céspedes, los propios congresales y muchísimos hombres y mujeres que registran las crónicas históricas y muchos hombres y mujeres anónimos jugaron un rol fundamental en nuestra Independencia. Hoy el país todo en su extensa geografía celebra un año más de aquella fecha. Tenemos plena conciencia de que no existe una Independencia absoluta, que siempre esta inacabada, por eso la lucha continua. A través del tiempo la dominación toma diversas formas y no solo es expresada por una potencia dominante sino también por medio de las corporaciones económicas transnacionales, que alguna vez y en el marco de la división internacional del trabajo le dieron a nuestro país el rol de proveedor de materias primas y alimentos. Hoy el desafió es formular políticas de Estado para que los recursos con los cuales el Creador ha dotado a nuestro país puedan ser disfrutados por todos los que lo habitamos hoy y también por las futuras generaciones y no que pocos se queden con mucho. Salud, Educación, Paz, Pan y Trabajo podrían quizás sintetizar nuestras legítimas aspiraciones como pueblo. Trabajar unidos y respetando nuestra pluralidad es el mejor homenaje que le podemos brindar a quienes tomaron tan significativa decisión hace 205 años» Carlos Antonio Gorosito- Intendente Municipal (1991-2015) Saladillo 9 de julio de 2021.