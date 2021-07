Se estrenó mediometraje con la participación de un actor saladillense

El sábado 10 de julio se estrenó, en el canal de YouTube del cineasta Gustavo Alberdi, “El caso Érica López”, primer mediometraje del director lobense, en el cual tiene una participación el actor saladillense Alejandro Mariotto. Se considera mediometraje a un film que tiene una duración de entre 30 y 60 minutos.

Gustavo Alberdi nació en Lobos en 1976, se recibió de profesor de inglés en el I.S.F.D. Nº 16 “Juana Paula Manso” de Saladillo en 2002. Trabajó como profesor en Lobos y en el año 2017 junto a su esposa Liliana Mena se radicaron en Saladillo hasta fines de 2019. En ese periodo conoció a su colega docente Alejandro Mariotto con quien compartieron largas charlas y empezaron a soñar proyectos cinematográficos. Así fue cómo surgió su primer cortometraje, “Extraños en la casa”, un film de suspenso escrito por Alberdi y codirigido junto a Javier Nadares, con la producción de “5 Locos Producciones”. Este cortometraje fue rodado en Saladillo en noviembre de 2019 y estrenado este año en el Festival (virtual) Hacelo Corto.

Radicado nuevamente en su Lobos natal Gustavo Alberdi, junto a su esposa, conformaron la Productora A.G.A. Films, convirtiéndose en los pioneros de la industria cinematográfica de la ciudad de Lobos. Al poco tiempo lograron conformar un valioso grupo humano compuesto por vecinos de Lobos, Navarro, Roque Pérez, San Justo, Marcos Paz, Monte, Buenos Aires y Saladillo, con el que realizaron, a la fecha, once cortometrajes (El Bebé, Mi película favorita, No te olvides, Visitante X, Román, A través de la puerta, Faustina, Mujer Payaso, La Boda, Las chicas de internet, El tiempo es historia) y el mediometraje recientemente estrenado “El caso Érica López”, en donde una familia se ve afectada por una situación traumática, en la cual no hay una posible solución inmediata… drama – suspenso – thriller.

Cabe destacar la colaboración e intercambio cultural con el director Jorge Mena, de República Dominicana, quien tiene una participación en el film.

Para ver el film hay que entrar al canal de Youtube de Gustavo Alberdi o directamente al siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=qs-BkzxUqwU&t=114s .