Basquet : Argentina perdió sin atenuantes frente a Nigeria en su segundo amistoso

El elenco de Sergio Hernández sufrió una derrota sin atenuantes frente a una Nigeria que hilvanó su segunda victoria consecutiva tras su triunfo frente al Dream Team . estadounidense por 90 a 87.

Este martes a las 19 hs con trasmisión en vivo por la Tv Pública, Argentina enfrentará a EEUU en lo que será el tercer y último encuentro de preparación.

Después de su histórico triunfo frente a Estados Unidos, Nigeria dio otra demostración de una certeza que en el seno del plantel argentino tienen bien en claro que en un Juego Olímpico no hay rivales sencillos. El equipo africano fue un enigma sin solución para el combinado de Sergio Hernández, que cayó por 94-71 en su segundo amistoso de preparación rumbo al certamen que se realizará en Tokio.

La derrota a catorce días del debut frente a Eslovenia se da en el contexto de una nueva prueba para una Selección que históricamente ha utilizado estos amistosos para experimentar e ir ajustando para llegar en su mejor versión al campeonato en cuestión. La caída le permitirá a Oveja, a su cuerpo técnico y a los jugadores sacar conclusiones que impulsarán el crecimiento del subcampeón del mundo rumbo a su presentación en tierras niponas.

Argentina que este martes, a las 19, cerrará el cuadrangular en Estados Unidos ante los NBA que dirige Gregg Popovich en el Michelob Ultra Arena. Luego, el 17 viajará a Japón para ingresar a la villa olímpica, el 18

Los máximos anotadores de Argentina fueron Bolmaro con 10 y Marcos Delia con 8 .

Volvió a perder EEUU

Australia pisó el acelerador en el segundo tiempo y derrotó a Estados Unidos 91-83, es el segundo encuentro que pierde el Dream team para denegarle otra vez la victoria en la serie de amistosos que se están realizando en Las Vegas de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio, ya había perdido en el primer amistoso frente a Nigeria por 90 a 87.

Como será la participación argentina en los JJOO de Tokio

El torneo tendrá 12 selecciones que estarán repartidas en tres grupos de cuatro equipos. A los cuartos de final clasifican los dos mejores de cada zona y los dos mejores terceros de los grupos restantes.

Argentina estará en el Grupo C en el torneo.

Los encuentros de la Selección Argentina serán:

26 de julio 1:30 AM – vs Eslovenia

29 de julio 09:00 AM – vs España

1 de agosto 1:40 AM – vs Japón

Los demás grupos confirmados:

Grupo A: Irán, Francia, USA, República Checa

Grupo B: Australia, Nigeria, Alemania, Italia.