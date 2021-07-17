¡FELICES 158 AÑOS SALADILLO!

17/07/2021 Sociedad

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ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL MES ANIVERSARIO

18 DE JULIO
16 HORAS | PATIO DEL PALACIO MUNICIPAL

  • ACTO: ENTREGA DE BECAS DE LOS FONDOS MUNICIPALES DE CULTURA

22 DE JULIO
18:30 HORAS | HALL DEL PALACIO MUNICIPAL
-PRESENTACIÓN DE LA REMODELACIÓN DEL PARQUE “DR. FRANCISCO EMPARANZA” – AGUAS CORRIENTES.

28 DE JULIO
10 HORAS | TEATRO MARCONI

  • ACTO: ENTREGA DE ESCRITURAS

30 DE JULIO
14 HORAS | DEL CARRIL

  • INAUGURACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL “VÍCTOR FREIBERG”
  • INAUGURACIÓN DEL AUDITORIO «LUCÍA ELORDIETA»
  • PRESENTACIÓN DE LA BIBLIOTECA TEMÁTICA «JULIO SALESSES»
  • IMPOSICIÓN DE NOMBRE “HÉROES DE MALVINAS” AL PASAJE QUE UNE LAS CALLES 25 DE MAYO Y 9 DE JULIO
  • SE PLANTARÁ UN ÁRBOL EN HONOR A LOS CAÍDOS EN MALVINAS

31 DE JULIO
10 HORAS | PLAZA “25 DE MAYO”

  • ACTO PROTOCOLAR POR EL 158° ANIVERSARIO DE SALADILLO

11:30 HORAS | «C.U.R.S.» CALLE ZAMORANO N° 2960

  • ACTO POR EL 25° ANIVERSARIO DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO SALADILLO “C.U.R.S.”.
  • TORNEO “158 ANIVERSARIO SALADILLO”
    RECORRIDA POR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS: PADEL, PELOTA PALETA, AJEDREZ, TENIS, TENIS DE MESA Y GOLF.

18 HORAS | SOCIEDAD RURAL

  • ACTO SIMBÓLICO.
  • TRADICIONAL CENA ANIVERSARIO DE SALADILLO, ORGANIZADA POR EL CENTRO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, C.E.U.S. (MODALIDAD TAKE AWAY)

19 HORAS | CALLE MITRE N° 2801

  • INAUGURACIÓN DE LA REFUNCIONALIZACIÓN DEL EDIFICIO DE LA TERMINAL DE ÓMNIBUS EN SU 60° ANIVERSARIO.
  • INAUGURACIÓN DE LA NUEVA OFICINA DE SEGURIDAD VIAL, TURISMO Y SALA DE MONITOREO MUNICIPAL

1° DE AGOSTO
10:30 HORAS | PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

  • MISA POR EL 158° ANIVERSARIO DE SALADILLO

PLAZA «25 DE MAYO»

  • FERIA DE EMPRENDEDORES

3 DE AGOSTO
11 HORAS | CAZÓN

  • PRESENTACIÓN, RECORRIDA Y ANUNCIOS DE OBRAS EN LA LOCALIDAD DE CAZÓN.

5 DE AGOSTO
11 HORAS | ÁLVAREZ DE TOLEDO

  • PRESENTACIÓN, RECORRIDA Y ANUNCIOS DE OBRAS EN LA LOCALIDAD DE ÁLVAREZ DE TOLEDO.

7 DE AGOSTO
DE 9 A 21 HORAS | FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL

  • EXHIBICIÓN DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL ADQUIRIDO DURANTE LOS AÑOS 2020-2021

10 DE AGOSTO
11 HORAS | SALADILLO NORTE

  • PRESENTACIÓN, RECORRIDA Y ANUNCIOS DE OBRAS EN LA LOCALIDAD DE SALADILLO NORTE

12 DE AGOSTO
16 HORAS | CALLE MARTÍN FIERRO Y EMPARANZA

  • INAUGURACIÓN DE OBRA DE CORDÓN CUNETA Y MEJORADO EN BARRIO “FALUCHO”. INMEDIACIONES DE LA CANCHA “ORO VERDE”.

15 DE AGOSTO

  • FIESTAS PATRONALES “NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN”

16 HORAS | PLAZA «25 DE MAYO»

  • SE PLANTARÁ UN ÁRBOL EN HONOR A LOS CAÍDOS EN MALVINAS

16 DE AGOSTO
16 HORAS | PLAZA MALVINAS, AV. RIVADAVIA INTERSECCIÓN CALLE EX COMBATIENTES DE MALVINAS

  • PUESTA EN VALOR DE LA PLAZA ISLAS MALVINAS, INAUGURACIÓN DE PLAZOLETA CRUCERO “GENERAL BELGRANO” Y OBRAS DE PAVIMENTO E ILUMINACIÓN EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SALADILLO.

17 DE AGOSTO
11 HORAS | PLAZA “17 DE AGOSTO”, POLVAREDAS

  • ACTO POR EL PASO A LA INMORTALIDAD DEL GENERAL DON JOSÉ DE SAN MARTÍN
  • INAUGURACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD, CAPS “POLVAREDAS”.

18 HORAS | CALLE TABORDA Y ROJAS

  • INAUGURACIÓN CORDÓN CUNETA, MEJORADO E ILUMINACIÓN LED. CUADRANTE ENTRE LAS CALLES 12 DE OCTUBRE | AV. CABRAL | ALISAL | AV. LEDESMA

18 DE AGOSTO
16 HORAS | CALLE TABORDA Y JOSÉ INGENIEROS

  • INAUGURACIÓN DEL PAVIMENTO DE CALLE TABORDA ENTRE ALEM Y AV. MARIANO ACOSTA Y DEL CORREDOR DEPORTIVO QUE UNE LA PISTA DE LA SALUD “MARCELO TOSCA” CON LA “PLAZA ESPAÑA”

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Condolencias Coria

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La Comunidad Educativa del Centro de Formación Profesional N° 402 expresa sus sentidas condolencias a familiares y amigos por el fallecimiento de la ex – alumna Silveria Coria de Tantarelli.