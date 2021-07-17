¡FELICES 158 AÑOS SALADILLO!

ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL MES ANIVERSARIO
18 DE JULIO
16 HORAS | PATIO DEL PALACIO MUNICIPAL
- ACTO: ENTREGA DE BECAS DE LOS FONDOS MUNICIPALES DE CULTURA
22 DE JULIO
18:30 HORAS | HALL DEL PALACIO MUNICIPAL
-PRESENTACIÓN DE LA REMODELACIÓN DEL PARQUE “DR. FRANCISCO EMPARANZA” – AGUAS CORRIENTES.
28 DE JULIO
10 HORAS | TEATRO MARCONI
- ACTO: ENTREGA DE ESCRITURAS
30 DE JULIO
14 HORAS | DEL CARRIL
- INAUGURACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL “VÍCTOR FREIBERG”
- INAUGURACIÓN DEL AUDITORIO «LUCÍA ELORDIETA»
- PRESENTACIÓN DE LA BIBLIOTECA TEMÁTICA «JULIO SALESSES»
- IMPOSICIÓN DE NOMBRE “HÉROES DE MALVINAS” AL PASAJE QUE UNE LAS CALLES 25 DE MAYO Y 9 DE JULIO
- SE PLANTARÁ UN ÁRBOL EN HONOR A LOS CAÍDOS EN MALVINAS
31 DE JULIO
10 HORAS | PLAZA “25 DE MAYO”
- ACTO PROTOCOLAR POR EL 158° ANIVERSARIO DE SALADILLO
11:30 HORAS | «C.U.R.S.» CALLE ZAMORANO N° 2960
- ACTO POR EL 25° ANIVERSARIO DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO SALADILLO “C.U.R.S.”.
- TORNEO “158 ANIVERSARIO SALADILLO”
RECORRIDA POR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS: PADEL, PELOTA PALETA, AJEDREZ, TENIS, TENIS DE MESA Y GOLF.
18 HORAS | SOCIEDAD RURAL
- ACTO SIMBÓLICO.
- TRADICIONAL CENA ANIVERSARIO DE SALADILLO, ORGANIZADA POR EL CENTRO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, C.E.U.S. (MODALIDAD TAKE AWAY)
19 HORAS | CALLE MITRE N° 2801
- INAUGURACIÓN DE LA REFUNCIONALIZACIÓN DEL EDIFICIO DE LA TERMINAL DE ÓMNIBUS EN SU 60° ANIVERSARIO.
- INAUGURACIÓN DE LA NUEVA OFICINA DE SEGURIDAD VIAL, TURISMO Y SALA DE MONITOREO MUNICIPAL
1° DE AGOSTO
10:30 HORAS | PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN
- MISA POR EL 158° ANIVERSARIO DE SALADILLO
PLAZA «25 DE MAYO»
- FERIA DE EMPRENDEDORES
3 DE AGOSTO
11 HORAS | CAZÓN
- PRESENTACIÓN, RECORRIDA Y ANUNCIOS DE OBRAS EN LA LOCALIDAD DE CAZÓN.
5 DE AGOSTO
11 HORAS | ÁLVAREZ DE TOLEDO
- PRESENTACIÓN, RECORRIDA Y ANUNCIOS DE OBRAS EN LA LOCALIDAD DE ÁLVAREZ DE TOLEDO.
7 DE AGOSTO
DE 9 A 21 HORAS | FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL
- EXHIBICIÓN DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL ADQUIRIDO DURANTE LOS AÑOS 2020-2021
10 DE AGOSTO
11 HORAS | SALADILLO NORTE
- PRESENTACIÓN, RECORRIDA Y ANUNCIOS DE OBRAS EN LA LOCALIDAD DE SALADILLO NORTE
12 DE AGOSTO
16 HORAS | CALLE MARTÍN FIERRO Y EMPARANZA
- INAUGURACIÓN DE OBRA DE CORDÓN CUNETA Y MEJORADO EN BARRIO “FALUCHO”. INMEDIACIONES DE LA CANCHA “ORO VERDE”.
15 DE AGOSTO
- FIESTAS PATRONALES “NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN”
16 HORAS | PLAZA «25 DE MAYO»
- SE PLANTARÁ UN ÁRBOL EN HONOR A LOS CAÍDOS EN MALVINAS
16 DE AGOSTO
16 HORAS | PLAZA MALVINAS, AV. RIVADAVIA INTERSECCIÓN CALLE EX COMBATIENTES DE MALVINAS
- PUESTA EN VALOR DE LA PLAZA ISLAS MALVINAS, INAUGURACIÓN DE PLAZOLETA CRUCERO “GENERAL BELGRANO” Y OBRAS DE PAVIMENTO E ILUMINACIÓN EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SALADILLO.
17 DE AGOSTO
11 HORAS | PLAZA “17 DE AGOSTO”, POLVAREDAS
- ACTO POR EL PASO A LA INMORTALIDAD DEL GENERAL DON JOSÉ DE SAN MARTÍN
- INAUGURACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD, CAPS “POLVAREDAS”.
18 HORAS | CALLE TABORDA Y ROJAS
- INAUGURACIÓN CORDÓN CUNETA, MEJORADO E ILUMINACIÓN LED. CUADRANTE ENTRE LAS CALLES 12 DE OCTUBRE | AV. CABRAL | ALISAL | AV. LEDESMA
18 DE AGOSTO
16 HORAS | CALLE TABORDA Y JOSÉ INGENIEROS
- INAUGURACIÓN DEL PAVIMENTO DE CALLE TABORDA ENTRE ALEM Y AV. MARIANO ACOSTA Y DEL CORREDOR DEPORTIVO QUE UNE LA PISTA DE LA SALUD “MARCELO TOSCA” CON LA “PLAZA ESPAÑA”