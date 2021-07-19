Firma de escrituras en Saladillo

La Dirección de Asuntos Legales de la Municipalidad de Saladillo informa que el día 28 de julio de 2021 en el Teatro Marconi, ubicado en Av. Moreno n° 2994, se realizará el ACTO DE FIRMA de escrituras.
REQUISITOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD:
• Concurrir en forma puntual con constancia de CUIL/CUIT, DNI original y fotocopia.
• Quien actúe en carácter de apoderado, deberá presentar testimonio del poder correspondiente.
• Quienes se encuentren divorciados, deberán presentar copia simple de la sentencia de divorcio.
• Concurrir con barbijo, tapaboca o mascarilla, sin excepción.
Ante cualquier duda o consulta, comunicarse a la línea gratuita 103 interno 33.
LISTADO DE PERSONAS QUE DEBERÁN CONCURRIR A LA HORA INDICADA ROGANDO PUNTUALIDAD:
-A LAS 10 HORAS:
1. BRAVO, JUANA ELSA
2. GIACCAGLIA, FILOMENA ROSA
3. COSTELLO, CLAUDIA ROSANA
4. CASCALLARES, EDUARDO
5. SALGUERO, MONICA EDITH
6. BARAUNA, MARCELO FABIAN
7. CARRIL, JESICA PAOLA
8. GOMEZ, JONATAN
9. RICCAZZI, CECILIA BELEN
10. GARATE, LORENA PAOLA
11. MERITENS, VANESA PAOLA
12. VIVAS, CRISTIAN EZEQUIEL
13. VITTOLA, NATALIA LUJAN
14. MIGUEZ, MARIA DE LOS ANGELES
15. BRUNO, MARIA CLAUDIA
16. SALINARDI, ADRIANA LUCRECIA
17. TORRES, STELLA MARIS
18. VIEDMA, SUSANA ISABEL
19. BRUN VIEDMA, NICOLAS MIGUEL
20. ABAL, MARIA ROSA
21. VALERIANI, RUBEN ADOLFO
22. RONZIO, ADRIANA INES
23. SANTIAGO, IVAN JOSÉ
24. NOVELLA, SANDRA MARIA
25. SANTIAGO, IVAN JOSÉ
26. ILLESCAS, JUAN PABLO
27. GASTACA, MARIA SILVIA
28. AGUIRRE, SANDRA VIVIANA
29. MAGARIÑOS, HECTOR RAUL
30. AMORENA, SILVIA SUSANA
31. TENAGLIA, ALBERTO MARTIN
32. PONCE, MARIA FERNANDA
33. PALLERO, JOSE LUIS
34. SANTIAGO, MARIELA ISABEL
35. NOVELLA, SERGIO FABIAN
36. LISONDO, AURORA NOEMI
37. CACERES, ENRIQUE MARCELO
38. POLIMENO, JOSE MARIA
39. DE LUCIA, WALTER DANIEL
40. VIDELA, CLAUDIA CECILIA
41. DEMARCO, CRISTIAN JESUS
42. TANTARELLI, ANA ISABEL
43. LOMIENTO, JUAN CARLOS
44. TAMAME, MARISA SOLEDAD
45. TORRES, SANDRA MONICA
A LAS 11 HORAS:
1. ZAGAGLIA, NESTOR MIGUEL
2. PIOVOSO, MARIA LAURA
3. SANTIAGO, ROSANA KARINA
4. TISEIRA, OSMAR PEDRO
5. MARTINEZ, DANIEL EDUARDO
6. BRUNETTI, LILIANA LUJAN
7. AGUIRRE, LEONARDO MARCELO
8. SANIUK, KARINA FABIANA
9. ALEGRE, LEONEL ALBERTO
10. SCHUFT, ALDANA PARTIDO DE SALADILLO
11. LUQUES, WALTER ADRIAN
12. LUQUES ARIAS, TICIANA GISELA
13. VALVERDE, DARIO OSCAR
14. COLAMARINO, DOMINGA AMELIA
15. RIAL, MAURICIO ANGEL
16. VISGARRA, MARIELA EDITH
17. RE, MARIA ALEJANDRA
18. RODRIGUEZ, SERGIO ADRIAN
19. MASSACCESI, ADRIANA ANTONIA
20. LAGANO, MARIA EVA
21. PONCE, OSCAR RAUL
22. RUIZ, SUSANA ROQUELINA
23. LEDESMA, ARACELI MARIA ESTHER
24. COLLAZO, JORGE DANIEL
25. ALFREDO, GABRIEL MARIA
26. GONZALEZ, KARINA LUJAN
27. FELIPE, HECTOR OSMAR
28. BEMBA, MIRTA BEATRIZ
29. COCCO, GUSTAVO ADRIAN
30. TENCA, MARIELA EDITH
31. CASOLO, MARTA EMA
32. VALENTINI, ARGENTINO NICOLAS
33. MISION EVANGELICA WESLEYANA ARGENTINA
34. BIANCO, ROBERTO FERNANDO
35. PALLERO, RAQUEL ALEJANDRA
36. PALLERO, GUSTAVO ARIEL
37. PALLERO, ALBERTO MARCELO
38. FACCIUTO, EVA HAYDEE
39. TIBALDI, MARIA BELEN
40. NINNI, LUIS ROQUE
41. NINNI, VIRGINIA ELIZABET
42. LAMBERT, MARGARITA ESTHER
43. LEPRON, YANINA LUZ
44. LEPRON, DAIANA MAILIN
45. ALLEMAN, CARLOS JAVIER
46. AGUILAR, RUBEN CONRADO
47. CIONCO, LILIANA MABEL
48. ALVAREZ, IRMA
49. MIGUENZ, MARTA BEATRIZ
50. PIÑEYRO, MARIA MERCEDES
51. MACHADO, FABIAN ARIEL
52. OLIVERA, MARTA RAQUEL
53. CARLETTI, HILDA ESTHER
54. LEONARDI, VERONICA EDITH
55. ASTUDILLO, LUIS MARIA
56. ROMERO, MARCOS JOSE
57. FARIAS, MARIA EUGENIA
58. HERRERA, MONICA SUSANA
59. VARELA, SUSANA BEATRIZ
60. MENDOZA, MARIA ROSA
61. MENDOZA, MARIA GUILLERMINA
62. MENDOZA, ISMAEL ENRIQUE
63. NINNI, DELIA HAYDEE
64. RIPOLL, MARIA BERENICE
65. WUIOVICH, IVAN
66. HANSEN, NORMA LILIANA
67. FRECCERO, MARIA VERONICA
68. LALLI, ROSANA GRACIANA
69. ACOSTA, ANDREA MARIEL
A LAS 12 HORAS:
1. CAMPAÑA, CARLOS ALBERTO
2. CARBALLO, MANUEL RAMÓN
3. AGUILERA, HECTOR RAUL
4. GONZALEZ, CRISTINA MABEL
5. GOICOCHEA, BELTRAN JOSÉ
6. TONES, MARIA LUISA
7. BUSTAMANTE, CLAUDIO VALENTIN
8. ASTEAZARAN, MARIA DE LOS ANGELES
9. SERNA, MARIA PAMELA
10. ZAMPELUNGHE, ALCIDES ARIEL
11. TOLOSA, MARCELA EDITH
12. TORRE, EDUARDO MAXIMILIANO
13. CHAVES, ARMANDO NATALIO
14. BALBIANI, STELLA DANIELA
15. SANTILLAN, SARA DEL VALLE
16. CENSI, PABLO IVAN
17. MACHADO, EZEQUIEL OSMAR
18. CAMPAÑA, ELSA BEATRIZ
19. RIVAS, CECILIA IRENE
20. GONZALEZ, MARIA CONSUELO
21. GUGLIALMUCI, LILIANA BEATRIZ
22. FABRICIUS, JULIA MARIA ESTHER
23. CASAS, GUSTAVO JAVIER
24. AVARESE, VALERIA ALEJANDRA
25. GÜI, SUSANA ELIDA
26. CENTURION, SILVINA BEATRIZ
27. LABORDA, YANINA ELIZABET
28. LABORDA, CRISTIAN ADRIAN
29. AGUILERA, CARLOS ALBERTO
30. DI ROCCO, BETIANA FLORENCIA
31. BASSI, PATRICIA BEATRIZ
32. RODRIGUEZ, CLAUDIO ELIAS
33. CLAVERI, ANALIA VERONICA
34. CLAVERI, MÓNICA AIDA
35. LUNA, VICENTE LUJAN
Firma de escrituras en Saladillo
La Dirección de Asuntos Legales de la Municipalidad de Saladillo informa que el día 28 de julio de 2021 en el Teatro Marconi, ubicado en Av. Moreno n° 2994, se realizará el ACTO DE FIRMA de escrituras.