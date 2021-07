Resumen de la participación de los deportistas argentinos en los JJ.OO(día 2)

Los argentinos salieron a escena en diversas disciplinas en lo que fue la segunda jornada de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.Lo más destacado en cuanto a las victorias fueron los de la Selección Argentina de fútbol frente a Egipto por 1 a 0 y de Los Leones frente a Japón por 2 a 1 en Hockey sobre césped y los triunfos en tenis de Nadia Podoroska (ganó por abandono) y de Diego Schwartzman.

Resúmen Día 2

– Hockey s/césped femenino: Leonas 0-3 Nueva Zelanda.

Hockey s/césped masculino: Leones 2-1 Japón.

– Surf : Leandro Usuna 5° en la segunda ronda.

– Fútbol : Argentina 1-0 Egipto.-Gimnasia artística: Abigail Magistrati fue 54° en el all-around.

– Tiro : Alexis Eberhardt terminó 33° en la clasificación de rifle de aire 10 mts.

Melisa Gil terminó 16° en las primeras 3 rondas.

Federico Gil se ubica 9° tras 3 rondas.

– Voley femenino: Argentina 0-3 (25-20, 25-19 y 25-20) frente a Estados Unidos.

– Tenis de Mesa : Horacio Cifuentes 3-4 (11-5, 3-11, 11-13, 11-9, 11-5, 8-11 y 7-11) vs Chuang.

– Tenis femenino single : Triunfo de Nadia Podoroska 7-6, 1-3 y abandono de Putintseva.

-Tenis masculino single :Victoria de Diego Schwartzman 7-5 y 6-4 vs. Varillas.

Facundo Bagnis cayó por 6-3 y 7-5 vs. Koepfer.

Francisco Cerúndolo perdió 7-5, 6-7 y 6-2 vs. Broady.

Federico Coria perdió 7-6 y 7-5 vs. Kukushkin

– Remo: Kraljev/Silvestro fueron 4° en el repechaje y correrán en la final C.

– Natación: Julia Sebastián fue 7° en su serie de 100 mts. pecho.

– Vela : Francisco Saubidet fue 16°, 14° y 19° en las primeras regatas del RS:X.

Lucía Falasca terminó 37° y 38° en las 2 primeras carreras del Laser Radial.

Celia Tejerina fue 19° y 17° y 21° en las 3 primera regatas del RS:X.

Francisco Guaragna terminó 13°en la única carrera de la jornada.