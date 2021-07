Autoritarismo en la UCR

Cumpliendo con la reglamentación electoral, nuestro precandidato a Senador por la 7ª Sección y apoderado de lista, Dr. Lindor BURGOS, conocido dirigente de Azul, se presentó el 24 de julio en la Junta Electoral de la UCR de la Pcia. de Buenos Aires para presentar nuestra lista que, además del Dr. BURGOS, integran la Prof. Zulma MORI de Saladillo y el Dr. Juan José NICOLA de Bolívar.

Inscribir una lista, fue hasta hace unos años un derecho inalienable de los afiliados porque como ciudadanos gozan del derecho constitucional a ser elegidos para ocupar cargos públicos.

Teóricamente, las PASO son para reeemplazar las elecciones internas en los partidos políticos y para que se le brinde a los electores distintas opciones.

Deseábamos inscribir una lista para reafirmar el ideario de la UCR y vigorizar su participación en JUNTOS. Sin embargo, lo que debió haber sido sencillo se convirtió en un ultraje a los derechos ciudadanos y partidarios, porque luego de una larguísima espera a la que y como amansadora fue sometido el Dr. Burgos, y pese a sus insistentes reclamos, formulados incluso ante el actual senador Alejando Cellillo que busca su reelección y que corre con el ¨caballo del comisario¨, fue éste y una persona que se identificó como Tesorera del Comité Pcia. de la UCR quienes dijeron que no podían aceptar la lista, porque ya habían presentado una encabezada por el actual Senador Cellillo.

Ninguna autoridad de la Junta Electoral se hizo presente. Cerca de la medianoche, se le impidió ¨manu militari¨ presentar la lista, la que no fue ni siquiera recibida. En todos los casos, se debe admitir la presentación y luego se hacen, si corresponde, las observaciones pertinentes; pero en un partido democrático como la UCR, últimamente, se vienen rechazando por vías de hecho las listas que no han sido «bendecidas» previamente por la conducción oficial del partido, que, en éste caso, y a través de la diputada Alejandra Lorden, dió instrucciones para coartar el derecho de presentar una lista alternativa integrada exclusivamente por radicales, favoreciendo a la lista encabezada por el Senador Cellillo, la que, además, ha incorporado extrapartidarios.

La Junta Electoral dentro de la UCR es como si fuera el Poder Judicial dentro del Estado, y como tal debe ser independiente y ajena a toda influencia. ¿Con qué autoridad se puede criticar a los poderes politicos por su indebida injerencia en el Poder Judicial si el oficialismo partidario maneja a su antojo la Junta Electoral partidaria haciendo en la UCR lo mismo que critica en el gobierno?

El autoritarismo ha llegado también a la UCR, pues se obsta la participación de sectores que puedan tener diferencias con la conducción oficial. Solo podrán postularse los que cuenten con el padrinazgo de los dirigentes de la superestructura. Toda lista debe ser ¨arreglada¨ previamente. Avanzamos hacia un partido que oprime a quienes no se someten a las dirigencias de la superestructura.

Como resultado de todas estas barbaridades en la 7ª Sección solo se ha presentado una lista radical que propicia la reelección de Alejandro Cellillo dejando afuera a quienes queríamos competir sanamente en defensa de los verdaderos ideales de la UCR.

Julio 26 de 2021,

Mesa Directiva de la 7ª Sección de Protagonismo Radical.