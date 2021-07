Basquet : Marcos Delia analizó la dura derrota frente a Eslovenia pensando como ganarle a España

El pivote de Saladillo hace autocrítica tras el debut, pero asegura que ya «dieron vuelta la página y están bien anímicamente como equipo». Reflexiona sobre cómo ganarle a España, este jueves, desde las 9.Marcos Delía no es de extenderse en las respuestas, pero tampoco de esquivarlas. Hombre de pocas palabras, el pivote de Saladillo reflexionó con Prensa CAB sobre lo que se hizo mal y lo que hay que mejorar pensando en España, el segundo rival, este jueves a las 9. «No sé si hablar de porcentajes, pero está claro que hay mérito de Eslovenia por su gran partido y de Doncic, quien jugó excelente. Pero también nosotros fallamos en muchas cosas y ayudamos en ese sentido. Lo bueno es que ya dimos vuelta la página y pensamos en España, que será un partido muy duro», analizó desde Tokio.

-¿Fuiste protagonista en cancha de una actuación tan impactante y dominante a este nivel de un jugador como la de Doncic?

-No, no tengo recuerdo de haber vivido un partido en el que un jugador haya dominado tanto. Doncic conoce y domina en la FIBA como en la NBA, un caso impresionante de un jugador que está en un gran momento y puede leer cada cosa que le presenta la defensa y tiene siempre respuestas. A nosotros nos hizo mucho daño, nos destrozó la defensa y hay que felicitarlo, realmente.

-¿Cómo está anímicamente el equipo? Porque fue una derrota dura.

-Estamos bien, estamos acostumbrados a este tipo de torneo, cortos, de pocos partidos, en los que sabemos que enseguida tenás que mirar para adelante, ganes o pierdas, porque pasa todo muy rápido y la cabeza tiene que estar enfocada en el partido que viene.

-¿Cómo se le gana a España?

-Para ganarle a España hay que hacer un partido excelente. Es un gran equipo, que se pasa muy bien la pelota, que castiga las debilidades del rival y que tiene gente muy grande en la pintura. Seguramente buscarán cargar mucho en el rebote ofensivo y esa será una de las claves del partido. Deberemos mejorar ahí y dominar el rebote. También encontrar un buen juego de equipo para moverlo, para que su gran tamaño sea una desventaja y no una ventaja. Tenemos que trabajar mucho y hacer un gran partido. Tenemos claro que el rival será durísimo, pero que podemos.

-Por último, mándame un mensaje a la gente, a la que los apoya siempre y a la que se quedó con alguna duda luego de Eslovenia.

-Agradecerle a la gente, que sabemos que nos está apoyando y acompañando, como siempre. Sabemos que muchos hinchas se quedaron despiertos en la madrugada para vernos, sentimos el cariño y el apoyo, sólo decirles que nosotros un equipo que siempre va para adelante, buscando ganar, que en el debut no pudimos, porque no encontramos nuestra mejor versión, pero que vamos a estar listos para el próximo. Y si no es el próximo, será el siguiente, porque somos así, es la manera de entender el deporte y nuestra competición. Vamos a competir, como hemos hecho siempre.

