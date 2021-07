Salomón: “Cada elección es un momento y un reflejo de la realidad”

El Intendente José Luis Salomón dialogó con FM90.7 sobre las próximas elecciones y las internas que habrá en Juntos. “Uno no se puede excluir de estas cosas, a mí me apasiona la gestión y creo que la políticas es la gestión. Por eso me parece importante esta elección”, dijo.

“Esta interna a nivel local la vamos a hacer como siempre, con mucha predisposición al trabajo y fundamentalmente con mucho respeto. Yo voy a jugar con Cecilia Bustamante, no puedo hacerlo con otro, es nuestra candidata que encabeza la lista”, agregó.

“También tenemos como precandidato a Senador en tercer lugar a Marcos Macagno, que también es un referente importante de nuestro partido y con quien hemos trabajado estos 6 años desde del bloque. Su trabajo ha sido realmente ejemplar y siempre ha mostrado un compromiso con la gestión enorme”, continuó.

“Cada elección es un momento y un reflejo de la realidad. La realidad no es fácil para nadie y nosotros formamos parte de la gestión pública, algunos podrán evaluar y decir que estamos haciendo las cosas bien y otros podrán decir que no también, para eso están las elecciones, para expresarse”, completó.

Para cerrar, y referido a las declaraciones del Carlos Gorosito sobre la postulación de Cecilia Bustamante, Salomón declaró: “No quiero entrar en la polémica, en otra nota elogie a Gorosito por haber tomado la decisión más trascendente de la democracia en Saladillo, y esta opinión no la comparto pero no quiero polemizarlo”.