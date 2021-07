¡¡¡FELIZ 158 ANIVERSARIO QUERIDO SALADILLO!!!

“DEBEMOS DEMOSTRAR QUE SOMOS BUENOS HIJOS DE SALADILLO TRABAJANDO JUNTOS POR EL PROGRESO DE LA CIUDAD Y EL BIENESTAR DE SU GENTE.PODEMOS DISCUTIR Y MUCHO ENTRE NOSOTROS, PERO SALADILLO DEBE ESTAR PRIMERO. DEBEMOS PENSAR EN EL SALADILLO DEL 2039 Y DEL 2063 QUE SON LOS BICENTENARIOS DE LA CREACIÓN DEL PARTIDO Y DE LA CIUDAD. TRABAJAR POR EL SALADILLO DE LOS DOS BICENTENARIOS ES LA PRÓXIMA META”CARLOS ANTONIO GOROSITO

“Quien mira y no ve, mira tierra y solo ve tierra. “Atahualpa Yupanqui

“La Patria Chica, la tierra que habitamos y que a muchos nos vio nacer conmemora este año el 158 aniversario de la fundación de la ciudad. Siendo Mariano Saavedra Gobernador de la Pcia. de Buenos Aires y Mariano Acosta su Ministro de Gobierno el 31 de Julio de 1863 nace como ciudad Saladillo. El partido de Saladillo ya había sido creado por el Gobernador Juan Manuel de Rosas el 25 de diciembre de 1839 de manera que muy pronto también conmemoremos el 182 a aniversario de tan significativo acontecimiento, durante mis gestiones de Gobierno recordé anualmente también esta última fecha con actos protocolares e inauguraciones de obras. Pero desde el Centenario de la Fundación de la ciudad ha sido el 31 de julio la fecha que he hemos tomado como el Cumpleaños de Saladillo. Nos sentimos orgullosos de un pasado de más de 150 años de rica historia. Quienes nos precedieron no solamente pusieron los mojones fundacionales sino que en la diversidad fueron construyendo paso a paso la ciudad pujante y progresista que hoy tenemos. Sus hijos nativos y sus hijos adoptivos volcaron antaño y lo hacen ogaño todos sus esfuerzos en función del objetivo trascendente: el Crecimiento y el Desarrollo de la Ciudad. Es que nuestros antepasados tenían lo que nosotros también tenemos eso que yo llamo Saladeilleidad o Saladillismo o sea ese impulso vital que nos empuja a fijar grandes objetivos y concretarlos. Desde los más de 150 años de vida de la ciudad 24 de ellos en forma consecutiva me tocó ser por voluntad del pueblo Intendente Municipal del terruño que me vio nacer. Al asumir por primera vez en 1991, hace 30 años atrás, pensé como Atahualpa Yupanqui que no solamente debíamos mirar sino además ver. Ver el Futuro o imaginarlo. No solamente se trataba de abordar los temas de la coyuntura, que siempre van a existir diversos y complejos, debíamos poner además la mirada en el horizonte, en el largo y en el mediano plazo. Formular proyectos tan grandes, pero tan grandes para no perderlos de vista mientras intentábamos alcanzarlos. En 1991 empecé a hablar del “SALADILLO DEL 2020” es decir imaginar la ciudad como mínimo treinta (30) años hacia adelante. Se dijo que gestionar es hacer que las cosas sucedan, gestionar además es poner en acción las ideas para que se conviertan en realidad. Muchos de los sueños y de las ideas puestas en acción se convirtieron en realidad durante el ejercicio de mis mandatos. Otras las están convirtiendo en realidad las actuales autoridades comunales. Como es el caso de la Biblioteca Municipal Dr. Víctor Frayberg de la localidad de Del Carril que funde durante mi gestión de Gobierno y cuya sede empecé a construir antes de concluir mi último mandato. No se trata hoy de hacer una síntesis de mis gestiones de gobierno ni tampoco de las de mis antecesores en el cargo. Es preciso afirmar que Saladillo siempre ha progresado y crecido por su Capital Humano, su gente, sus habitantes que mediante el esfuerzo colectivo la han convertido en una ciudad pujante y progresista. En este nuevo cumpleaños el número 158 debemos poner nuestra mirada hacia el Futuro como siempre, nuestra mirada debe centrarse en lo que ha de venir. Debemos poner metas y trabajar en función de ellas. Debemos pensar en el Saladillo del 2039, en Saladillo del 2063, es decir en el Saladillo de los Dos Bicentenarios. El 25 de diciembre de 2039 arribaremos al 200 aniversario de la fundación del Partido de Saladillo, faltan 18 años y el 31 de Julio de 2063 al 200 aniversario de la fundación de la Ciudad nos separan 42 años de esa fecha. El primero de los Bicentenarios lo podríamos enmarcar en el corto-mediano plazo. El segundo de los Bicentenarios en el largo plazo, en ambos casos siempre hablando en términos relativos. Por lo tanto los saladillenses podríamos diseñar políticas de Estado a nivel local para intentar concretar en los plazos de esos horizontes simbólicos que son los Dos Bicentenarios. Lo vengo sosteniendo desde hace algunos años esa tarea debería estar a cargo de un CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO o AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO que deberán integrar entre otros el Estado Municipal con sus Departamentos Ejecutivo y Deliberativo, Los representantes de los partidos políticos locales, Las Cámaras Empresariales, las Representaciones de los Productores Agrícola -Ganaderos, las distintas representaciones de los Trabajadores, la representaciones de los cultos religiosos, las distintas Organizaciones No Gubernamentales, el sector educativo etc,etc. La misión es obvia diseñar políticas de Estado. Los Gobiernos locales que surjan de los distintos procesos electorales intentaran resolver los problemas coyunturales y efectuar las políticas que se puedan concretar en uno o dos periodos de gobierno y naturalmente darle continuidad a las Políticas de Estado que se definan en ese CONSEJO O AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO. Se ha anunciado en estos días la creación de la Universidad de Saladillo lo que abona el Polo Educativo ya en marcha. El Polo Industrial, el Polo Judicial, la Reinstauración de un Moderno y Eficiente Servicio Ferroviario, El Polo de Salud, y todo lo que implique en poner la mirada en una ciudad no ya del Siglo XXI, sino en la CIUDAD DEL SIGLO XXII. Siempre he dicho que Saladillo ES LA CIUDAD DONDE LOS SUEÑOS SE CONVIERTEN EN REALIDAD. Que es nuevo aniversario, nos convoque a SOÑAR NUEVOS SUEÑOS y luego nos ponga en acción para hacerlos realidad. Una vez leí un grafiti que decía: El que hace siempre encuentra el cómo. El que no hace encuentra solo justificaciones. Engrosemos la columna de los que quiere hacer un Saladillo Grande y Progresista para quienes lo habitamos y lo habitarán en el futuro. Ya lo dijo Oscar Wilde: “El progreso es la realización de las utopías”. Los saladillenses debemos marchar juntos rumbo al SALADILLO de los DOS BICENTENARIOS nuestro horizonte en caminar juntos hacia el 2039, hacia el 2063.” Carlos Antonio Gorosito, Intendente Municipal (1991-2015), Saladillo 31 julio de 2021.