El CURS celebró su 25° aniversario

En el marco del 158° aniversario de Saladillo la institución realizó un acto para celebrar los 25 años. El acto contó con la presencia del Intendente Municipal, José Luis Salomón, miembros del gabinete municipal, el exintendente Carlos Antonio Gorosito, los diputados provinciales Alejandra Lordén y Walter Abarca, concejales y consejeros escolares.

También estuvieron presentes representantes de la UNLP, la UBA y la UNLZ, ex coordinadores y directoras del CURS, autoridades eclesiásticas, inspectores, directores de instituciones educativas, ex alumnos, profesores, alumnos y equipo del CURS, ex combatientes, instituciones y público en general.