GANADORES DE LA ETAPA MUNICIPAL DE LOS JUEGOS BONAERENSES 2021

La Municipalidad de Saladillo a través de la Subsecretaría de Cultura, Educación, Derechos Humanos y Juventudes, agradece a los jurados y felicita a quienes participaron de la etapa municipal de los Juegos Bonaerenses 2021.

El proceso de evaluación de la etapa municipal estuvo a cargo de los siguientes jurados: Fernanda Bruno en las disciplinas Pintura, categoría Adultos Mayores, Dibujo, categoría Sub 15,; Miguel Ángel Rial en la disciplina Solista Vocal, categoría Sub 15; Ethel Mariotto en las disciplinas Poesía y Cuento, categorías Adultos Mayores y Sub 15, y por último, Mauro Vitali en la disciplina Freestyle – Rap, categoría Sub 18.

Los participantes seleccionados para representar a la ciudad de Saladillo en la etapa regional de los Juegos Bonaerenses 2021, edición virtual son:

DISCIPLINA PINTURA – AMBOS SEXOS – ÚNICA – LIBRE – ADULTOS MAYORES

CARMEN AURORA LÓPEZ

DISCIPLINA POESÍA, CATEGORÍA ÚNICA – ADULTOS MAYORES

DEBIASI OSCAR

DISCIPLINA CUENTO, CATEGORÍA ÚNICA – ADULTOS MAYORES

SALINARDI MARÍA ROSA

DISCIPLINA DIBUJO , CATEGORÍA SUB 15 – JUVENILES

WEISS ERNESTINA

DISCIPLINA SOLISTA VOCAL , CATEGORÍA SUB 15 – JUVENILES

PELUFFO AGOSTINA

DISCIPLINA CUENTO, CATEGORÍA SUB 15 – JUVENILES

MOE SERENA REPRESAS

DISCIPLINA FREESTYLE – RAP, CATEGORÍA SUB 18 – LIBRE

LEAL FRANCISCO