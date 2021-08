Liliana López: «En Del Carril estamos muy abandonados en el tema Salud»

Liliana es una vecina de Del Carril que dialogó con FM90.7 sobre la Salud en la localidad, los profesionales que allí trabajaban y se jubilaron o renunciaron a la Unidad Sanitaria. «Nosotros tomamos a la Unidad Sanitaria como al lugar mas importante ante cualquier eventualidad que nos suceda, y al no tener un jefe medico las enfermeras sin orden no pueden realizar ninguna acción», dijo.

«La doctora que teníamos renunció y ahora estamos sin personal medico. Ella argumentó que se sentía agotada, esto era real y significa que los problemas están, y la gente necesita de la Unidad Sanitaria», agregó.

«He hablado con el delegado varias veces y nos dice que el pedido de personal médico lo hizo en varias oportunidades, también he hablado con la secretaria del Intendente. Hace mas de dos años que vengo con este tema y no lo quiero politizar, no quiero que la salud de los carrileros tenga un color político. Es algo de todos y que realmente necesitamos», continuó.

«Enviamos una carta con un montón de firmas y otra de las acciones que realicé fue llamar al Ministerio de Salud. Allí pedimos y se comenzó a gestionar que la Unidad Sanitaria sea provincial», completó.