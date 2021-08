Fútbol : Messi le dijo adiós al Barcelona

Este domingo sucedió lo que por muchos años parecía impensable. Lionel Messi dijo adiós al Barcelona en el Nou Camp, en una ceremonia muy emotiva, donde estuvo su familia, sus amigos, y dio un discurso que lo llevó a derramar lágrimas en el Auditori 1899. En el lugar estuvo su esposa Antonella, sus hijos, compañeros de equipo como Gerard Piqué, Xavi, Hernández, Carles Puyol, los 35 títulos que conquistó con el conjunto blaugrana y lo recibieron con aplausos mientras la Pulga no aguantaba la emoción y su pareja tuvo que darle un pañuelo. «La verdad que no sé si voy a poder hablar…», inició Messi mientras tenía lágrimas en los ojos.»En estos días, en este último día, estuve pensando, dándole vueltas a ver qué iba a decir, qué podía decir. La verdad es que no me salía nada, estaba bloqueado como lo estoy ahora todavía. Es muy difícil esto para mí, después de tantos años, de hacer toda mi vida acá,no estaba preparado.La verdad que el año pasado cuando se armó el lío del burofax y todo eso si que lo estaba, sabía lo que tenía que decir y estaba convencido, mi familia y yo que íbamos a seguir acá, que íbamos a seguir en nuestra casa y seguir disfrutando de esta vida que tenemos en Barcelona, tanto en lo deportivo como lo cotidiano que es maravillosa,pero bueno hoy me toca despedirme de esto.»Como dije antes fueron muchísimos años,toda mi vida acá.Llegue siendo muy chiquito, con 13 años,después de 21 años me voy con mi mujer ,con 3 catalanes- argentinos.No puedo estar más orgulloso de todo lo que hice y vivi en esta ciudad a la cual no tengo dudas que vamos a volver porque es nuestra casa porqué así se lo prometí a mis hijos también.Luego del discurso de Messi hubo una gran ovación para el rosarino que se pusieron de pie después de escucharlo.El astro argentino dejará definitivamente el club donde se formó,desarrolló y consolidó como futbolista y seguramente la semana entrante se pondrá los colores de la camiseta de su nuevo equipo el Paris Saint Germain