LA ESCUELA ESPECIAL 501 INFORMA QUE MAÑANA 9 DE AGOSTO NO HABRÁ CLASES EN TURNO MAÑANA, POR EL MOMENTO, DEBIDO A LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL TEMPORAL Y PARA PONER EN CONDICIONES LA ESCUELA. EN EL TRANSCURSO DE LA MAÑANA COMUNICAREMOS LO QUE SUCEDERÁ POR LA TARDE.
ESPERAMOS QUE SE ENCUENTREN BIEN, SI ALGUNA FAMILIA NECESITA AYUDA, PUEDE ACERCARSE O HACERLO SABER TELEFONICAMENTE.
SALUDOS A TODOS Y GRACIAS
Escuela 501: Dictado de clases
LA ESCUELA ESPECIAL 501 INFORMA QUE MAÑANA 9 DE AGOSTO NO HABRÁ CLASES EN TURNO MAÑANA, POR EL MOMENTO, DEBIDO A LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL TEMPORAL Y PARA PONER EN CONDICIONES LA ESCUELA. EN EL TRANSCURSO DE LA MAÑANA COMUNICAREMOS LO QUE SUCEDERÁ POR LA TARDE.