Escuela 501: Dictado de clases

08/08/2021 Educación

LA ESCUELA ESPECIAL 501 INFORMA QUE MAÑANA 9 DE AGOSTO NO HABRÁ  CLASES EN TURNO MAÑANA, POR EL MOMENTO, DEBIDO A LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL TEMPORAL Y PARA PONER EN CONDICIONES LA ESCUELA. EN EL TRANSCURSO DE LA MAÑANA COMUNICAREMOS LO QUE SUCEDERÁ POR LA TARDE.
ESPERAMOS QUE  SE ENCUENTREN BIEN, SI ALGUNA FAMILIA  NECESITA AYUDA, PUEDE ACERCARSE O HACERLO SABER TELEFONICAMENTE.
SALUDOS A TODOS Y GRACIAS