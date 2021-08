UN RECUERDO DE HACE MÁS DE 50 AÑOS.

“DESPUÉS DE 52 AÑOS PUDE CUMPLIR LA PROMESA DE ENTREGARLE A OSCAR “PELE” GÓNGORA COPIA DE UNA FOTO QUE NOS MUESTRA JUNTO A LOS JUGADORES NORBERTO MENÉNDEZ Y ÁNGEL ROJAS CUANDO BOCA JUNIORS VISITÓ SALADILLO EN 1969. CRÓNICA DE UNA PROMESA QUE ME LLEVÓ MEDIO SIGLO CUMPLIRLA” CARLOS ANTONIO GOROSITO.

“En el año 1969 el Club Atlético Boca Juniors visitó Saladillo con su Primera División y Segunda División de Fútbol (creo que por entonces se le decía la reserva). Los jugadores y dirigentes se alojaron en el Hotel Español de nuestra ciudad. Primera y Segunda División efectuaron una exhibición en el Estadio “Adolfo Canteli” del Club Atlético Argentino. El Estadio estaba colmado de público, la inmensa mayoría éramos boquenses y supongo que había muchos simpatizantes de otros clubes de fútbol. Recuerdo alguno de los jugadores de entonces Antonio Roma legendario arquero (tengo fotos con el de ese día), Alfredo “Tanque “Rojas, Antonio Ubaldo Rattin, Silvio Marzolini, Norberto Menéndez, Ángel Clemente Rojas conocido como“Rojitas” entre otras notables figuras boquenses de ese momento. Yo tenía 14 años y fui a ver como muchos otros chicos al Club de mis amores. Yo en ese momento todavía concurría a la escuela primaria (empecé la misma a los 8 años de edad) y por la tarde trabajaba de cadete y lustrabotas en la peluquería del señor Domingo Moyano (Av. Moreno entre Sarmiento y Almafuerte). Ese día pedí permiso para faltar al trabajo. Al partido se lo podía ver detrás del alambrado perimetral o dentro de la misma cancha sentados en sillas que estaban dispuestas entre las líneas del campo de juego y el alambrado. Yo había reunido el dinero para poder ingresar al sector donde estaban las sillas. Fue muy emocionante para mí ver a los jugadores de Primera División de Boca. Algunos de ellos habían estado en el Mundial de 1966 que se jugó en Inglaterra. Entre los fotógrafos que cubrían el evento estaba Rodolfo Manca (creo que Manca era su apellido) todos lo conocíamos por Rodolfo. Yo como la mayoría que estábamos en el lugar queríamos tener la foto con nuestros ídolos. Antonio Roma era mi ídolo y logre la foto. Después hubo fotos grupales con otros jugadores. Eran tantos los que se querían sacar fotos con los jugadores que eso dificultaba el trabajo de los fotógrafos. El fotógrafo logró reunir a dos de los jugadores destacados del equipo Norberto Menéndez y Ángel Clemente Rojas nos sacamos una foto grupal. En esa foto que es motivo de este escrito están los mencionados jugadores detrás de los mismos lejano se ve el jugador Nicolás Novello, entre Menéndez y Rojas se observa a un señor de apellido Gorosito que por entonces vivía en la zona de Emiliano Reynoso y un joven que en estos momentos no identifico y seguidamente el recordado Domingo “Mingo “ Giannoni que supo tener el Bar “ La Unión” sobre la Ruta 51. A la derecha del jugador Menéndez un niño que desconozco y mira con admiración al futbolista. A la izquierda de Ángel C. Rojas de pantalones cortos está Oscar “Pele” Góngora y seguidamente yo de pantalones largos y zapatillas “Pampero”. La foto tiene ya 52 años, yo a la foto la había enmarcado en un cuadro desde el momento en que me la entregaron. Mi domicilio de la actualidad es el número doce (12) lo que implica que antes viví en 11 lugares diferentes. Yo le había prometido a Oscar “Pelé” Góngora una copia de la foto. Con tantos traslados de viviendas había perdido el cuadro. Cada vez que me encontraba con “Pelé” por las calles de la ciudad me decía: “vos estás en deuda conmigo”. La última vez fue en diciembre de 2020 en la calle J. B justo frente donde se está construyendo el Jardín Maternal “Laureano” y Pelé me hizo el mismo reclamo. “Estoy seguro que la voy a encontrar y cuando la encuentre te llevo una copia” fue mi respuesta. Finalmente uno de mis hermanos encontró en la casa habita el cuadro con la foto con el lógico deterioro del paso del tiempo. Hice una copia y ayer jueves 12 de agosto fui a la casa de Oscar “Pele” Góngora y se la lleve enmarcada en un cuadro. Fue un lindo encuentro con “Pelé” que nos permitió charlar un rato y recordar momentos de nuestras respectivas infancias que por cierto no han sido fáciles. Al momento de aquella histórica visita de Boca Juniors a nuestra ciudad Oscar “Pele” Góngora tenía 13 años y yo 14 años, el 3 de septiembre “Pelé” cumplirá 66 años y yo 67 años el 23 de diciembre. Pasaron 52 años de mi promesa y pude cumplirla. Ambos estamos muy contentos con el encuentro que mantuvimos. En lo personal espero que Dios me siga dando vida y posibilidades de seguir cumpliendo con promesas que aún tengo pendientes.” Carlos Antonio Gorosito, 13 de agosto de 2021.