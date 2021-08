ENCUENTRO CON FACUNDO MANES EN MAYO DE 2014

“HACE 7 AÑOS DESPUÉS DEL ENCUENTRO CON FACUNDO DIJE: “LOS ARGENTINOS NECESITAMOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA ESTE TIEMPO Y MANES ES UN HOMBRE PARA UN PARTIDO POLÍTICO DE ESTE TIEMPO”. HOY MANES ES PRECANDIDATO A DIPUTADO NACIONAL POR LA UCR Y PROPONE EL CAMINO DE LA UNIDAD NACIONAL PARA LOGRAR UNA ARGENTINA JUSTA E INCLUSIVA” CARLOS ANTONIO GOROSITO

“El Dr. Facundo Manes es bonaerense, es radical, es conocido y reconocido como neurólogo, neurocientífico, investigador del CONICET, por haber sido Rector de la Universidad Favaloro y Creador de INECO (Instituto de Neurología Cognitiva) y del Instituto de Neurociencia de la Universidad Favaloro. Después de una reunión que mantuviéramos en mayo de 2014 hace 7 años dije y publique: “El Dr.Facundo Manes ha realizado aportes muy significativos a la ciencia y estimo que lo puede hacer ahora en el campo de la política, y desde la UCR debemos generarle el espacio para que pueda desarrollar todo su potencial intelectual y humano, al servicio de las más nobles causas”. Hoy el Dr. Manes ha aceptado la propuesta de la UCR de la Pcia. de Buenos Aires de encabezar la lista de Diputado Nacionales en las elecciones primarias que tendrán lugar el próximo 12 de septiembre. Manes ha dado el paso a la política activa y eso es una buena noticia, reitero se necesitan aportes de hombres y mujeres como él. He escuchado y leído algunas críticas de voceros periodísticos del establishment o círculo rojo (utilizo aquí ambas expresiones en estricta sinonimia) hacia Manes, también me da la sensación de que los medios monopólicos le restan espacio tal vez sea una buena señal porque cuando ellos juegan a fondo a favor de un candidato, es porque es percibido solamente como defensor de sus intereses.Manes propone la unidad nacional como camino para lograr una argentina justa e inclusiva. El Dr. Facundo Manes el 10 de diciembre de este año jurara como Diputado de la Nación. En ese ámbito político por definición como lo es el Congreso de la Nación tendrá la oportunidad histórica de demostrar sus condiciones para ayudar a concretar los objetivos que todos anhelamos. Hoy al momento de escribir estas líneas estoy convencido de que así será. El paso del tiempo ratificará o rectificará mis aseveraciones. Lo importante es que hoy Facundo Manes ha dado El Paso en la búsqueda de lograr entre todos una argentina mejor”. Carlos Antonio Gorosito, Ex – Intendente Municipal (1991-2015) Ex – Presidente del Comité de la Pcia. de Bs.As de la UCR ( 2005-2007), Saladillo 27 de Agosto de 2021.