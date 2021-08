Noticias de Gobierno

JUEGOS BONAERENSES 2021 – NATACIÓN

En la localidad de Las Flores se disputó la etapa regional de la disciplina Natación.

La gran noticia es que dos de nuestros representantes resultaron ganadores clasificando a la final provincial. Los ganadores fueron Tomás Gastaca y Abril Sampietro.

El joven Tomas Gastaca logró el triunfo en 100 metros pecho, en tanto que Abril Sampietro en 200 metros libre.

También participaron de esta etapa Paloma Aquino, Ignacio Damario, Alejandro Buceta y Valentin Cesaretti.

Los chicos estuvieron acompañados del profesor Martin Galletti.

JUEGOS BONAERENSES 2021

En el día de ayer, continuando con la etapa regional de los Juegos Bonaerenses 2021, se disputo FUTBOL 11 en la ciudad de Azul en dos categorías, sub 16 y sub 18.

En categoría sub 18, en primer término los chicos dirigidos por Nicolás Gualberto perdieron su partido frente a Olavarría por dos goles a cero.

En tanto que en segundo turno, la categoría sub 16 dirigida por Federico Flores le gano su partido de cuartos de final a Rauch por 2 a 1. Los goles fueron marcados por Ivo Rojas y Luciano Tufro.

De esta manera los chicos de la sub 16 clasificaron a la etapa semifinal, donde el rival será Olavarría con fecha y horario a confirmar.

AVISO IMPORTANTE: REGULARIZACIÓN DE PATENTE DE MOTOS

Desde la Dirección de Seguridad Vial de la Municipalidad de Saladillo, se informa a toda persona que posee un motovehículo, deberá efectuar el trámite y correspondiente pago de la patente municipal, la cual es de carácter obligatorio según la Ley de Tránsito 24.449.

Para regularizar la situación y solicitar mayor información, deberán concurrir al área de Patente de Motos, en la Oficina de Licencias Municipal, ubicada en Almafuerte casi Moreno, de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 horas.

Este trámite, que consiste en el pago de un sellado municipal anual, se aplica tanto para dar de alta la patente de un vehículo nuevo o cuando el vehículo estuvo inscripto en otro Distrito y se radica en el Partido de Saladillo.