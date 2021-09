Lorden: “Mucha gente va a desaprobar en las elecciones lo que está haciendo el gobierno Nacional que ya no tiene rumbo”

La Diputada Provincial Alejandra Lorden dialogó con FM90.7 sobre la campaña actual, el marco en el cual se desarrolla y una apatía quizás perceptible en la sociedad en general para con la misma.

“Es cierta esta percepción y creo que tiene que ver, con esta pandemia que no ha terminado y nos dejó sin familiares a muchos de nosotros, a otros los dejó sin empleo, a otros con muchos problemas económicos, o trastornos emocionales. Y la gente entiende que los políticos, y no la política, no han estado a la altura de las circunstancias y esto también suma a la apatía”, dijo.

“Creo que tienen que saber que el voto en las urnas es la aprobación de las gestiones que tenemos a nivel Nacional, Provincial y Municipal. Tengo claro que mucha gente se va a conectar con las elecciones en los últimos días y va a desaprobar absolutamente lo que está haciendo el gobierno nacional, que ya no tiene rumbo”, agregó.

“Creo que también va a desaprobar la mala gestión sanitaria de la provincia de Buenos Aires, y por supuesto creo y espero que si se va a aprobar la gestión municipal de José Luis Salomón, que a pesar de la pandemia y con la pandemia, se puso al hombro el tema de los testeos y todas las ayudas que se pudieron dar desde lo local a nivel sanitario”, completó.

Por otra parte, en referencia a declaraciones surgidas desde el oficialismo y a su opinión para con el gobierno Nacional, la diputada declaró: “Creo que el gobierno nacional está absolutamente sin rumbo, fuera de eje, y si no fuera por la pandemia le diría al presidente que se tome unas vacaciones, porque todos los días genera un conflicto y se muestra más alejado de la sociedad”.

En otro orden de temas, sin ser un punto fundamental en la campaña, Lorden se manifestó en relación a la pandemia, las variantes del virus y el plan de vacunación.

“Hoy la provincia de Buenos Aires tiene que estar preparada para la variante Delta. Ojalá que ocurra un milagro y no llegué, pero tenemos que estar preparados, porque no podemos volver a cerrar todo. Para ello necesitamos un ritmo de vacunación muchísimo más acelerado que el de hoy”, dijo.

“El Covid vino para quedarse, va a ser una enfermedad más por la que nos vamos a tener que vacunar todos los años o algo por el estilo, así lo dicen los expertos. Lo que tenemos que intentar es que no mate o enferme gravemente, pero para eso necesitamos un mensaje del oficialismo convocando a los jóvenes, por ejemplo, a que vayan a vacunarse”, cerró.