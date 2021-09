JUEGOS BONAERENSES 2021 – AJEDREZ

Continuando con la etapa regional de los juegos, ayer fue el turno de Ajedrez, en la ciudad de Bolivar. La gran noticia es que dos de nuestros representantes clasificaron a la final provincial, por haber ganado la etapa regional.Los ganadores fueron, Thiago Negrete Bogado en sub 14 y Leandro Casella en sub 16.También tuvieron actividad realizando una muy buena competencia y quedando en segundo lugar, Julio Irigoyen en sub 18 y Martin Iglesias en Universitario.Recalcamos que todos estos chicos son alumnos de la escuela deportiva municipal de ajedrez en Saladillo.Hoy tendrá actividad el Basquet, siendo sede para esta eliminatoria nuestra ciudad.

