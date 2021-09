El PRO presentó su lista en la interna de Juntos por el Cambio

Encabezada por Eliana Orlando, como candidata a primera Concejal, fue presentada la lista del PRO en la interna de Juntos. «Para mi fue un gran desafío estar hoy acá, pero juntos como dice nuestro logo, lo pude y pudimos lograr», expresó.

“Estoy muy contenta porque esta lista le dio lugar a los auxiliares que son fundamentales dentro de la escuela. Gracias a todos por estar y acompañarnos, podemos lograr un futuro mejor con educación, trabajo, valores, respeto y llegar lejos. Podemos hacerlo y lo vamos a hacer juntos”, dijo Andrea Costa, candidata a Consejera Escolar en primer lugar.

“Veo que desde este espacio miramos al país desde otro lado, lo miramos desde el lado de la producción, y en contra del lado de la inoperancia. Perdimos en 6 meses 1800 millones de dólares que los teníamos nosotros exportando y cerraron las exportaciones, eso no sirvió de nada”, continuó Alfredo Astorgano, candidato a Concejal en segundo lugar.

“Tenemos todas las posibilidades para tener un país como corresponde y me sumo para seguir adelante con esto. Creo en Santilli y en el equipo que hemos formado, en todos aquellos que se han acercado, en los chicos de la juventud que son el futuro. No tenemos que meter en el barro y enojarnos de afuera, nos tenemos que comprometer y vamos a tener un futuro mejor”, completó.

“Estoy muy orgullosa de este grupo, tenerlo es lo mejor que nos puede pasar, en él tenemos docentes, auxiliares, gente del campo, productores, profesionales, y una hermosa juventud con muchísimas ganas”, declaró Orlando.

“Yo elegí integrar el PRO por mis hijos, uno de ellos me dijo que cuando terminara el secundario se iba a ir a España con su tía. Me puse en el lugar de todas las mamás que sus hijos se van a otros países y eso me movilizó. Estoy totalmente en contra de este gobierno actual, lo estuve y lo estoy, yo quiero un futuro, que los chicos no se vayan y quieran a su país”, añadió.