35 remate de Cabaña Los Alamos en la Sociedad Rural de Saladillo

«El sábado 28 de agosto el Cabañero Carlos Murga, titular de La Cabaña «Los Álamos» realizó en la Sociedad Rural de Saladillo su 35 (Treinta y cinco) Remate que se viene realizando en forma ininterrumpida en nuestra ciudad. Este remate tuvo la particularidad de que es el primer remate exclusivo de bovinos, ya que con anterioridad se hacía conjuntamente con el de porcinos. Hubo entre 260 y 280 bovinos provenientes de criadores y cabañas de distintos lugares del país y de la zona como «El Mangrullo» de Lorda, Cabaña «La Vuelta» y ejemplares de Julio Peroni. Carlos Murga es un roquerense con gran afecto por la ciudad de Saladillo y siempre ha hecho una fuerte apuesta a la producción ganadera. Los remates que realiza periódicamente en nuestra ciudad son una prueba palmaria de ello. Sigue apostando al sector y la idea es ir sumando año tras año más cabañas y criadores a sus remates. Mientras fui Intendente Municipal siempre fui invitado por Carlos Murga a sus remates anuales y luego que deje de ser Intendente en el año 2015 continuó invitándome a cada evento que realizaba la Cabaña «Los Álamos» y no siempre pude acompañarlo. Por suerte pude hacerlo en el marco de su remate número treinta y cinco (35). Una de las características de Saladillo y de la Región es que la ganadería y la agricultura juegan un rol significativo en nuestro sistema productivo. Por lo tanto, además de palabras de reconocimiento por lo que viene realizando, he alentado a Carlos Murga a seguir trabajando e invirtiendo con intensidad y que no baje los brazos ante las adversidades.» Carlos Antonio Gorosito, Ex – Intendente Municipal (1991-2015), Saladillo 4 de Septiembre de 2021