Ganó Huracán y quedó como único puntero del torneo de primera división

Este domingo se disputó la octava fecha del torneo de primera división organizado por la Liga de Fútbol de Saladillo, en el encuentro más destacado disputado en el estadio Santiago Salas, el local Huracán derrotó a Alvear F.C. por 2 a 1, los goles fueron anotados en el primer tiempo a los 5 minutos por Patricio Rafael y a los 37 de esa etapa Fabio Salguero aumentó la cuenta a favor del globo saladillense para irse en ventaja al finalizar la primer mitad por 2 a 0, fue expulsado Maximiliano Acosta por un codazo,donde el árbitro luego de consultar con el línea no dudó en aplicar la tarjeta roja al delantero del globo. En el segundo tiempo Cardozo descontó para la visita con un golazo del córner derecho que se metió en el arco defendido por Lucas Espindola.Con este resultado Huracán quedó en soledad en la punta debido a que en la ciudad de los viveros, Cazón de local logró un importante triunfo frente a Jacobo Urso por 3 a 1.En la ciudad de Alvear, Comercio dejó escapar una buena oportunidad de continuar en la punta y empató frente a Unión Apeadero 1 a 1.Por su parte en el partido disputado en el estadio Adolfo Cantelli Argentino derrotó a La Campana por 1 a 0 ,con el gol anotado por Campaña y quedó expectante en la tabla de posiciones.La Lola logró su primer victoria en el campeonato al derrotar a Oro Verde por 2 a 0 en calidad de visitante.Defensores Del Carril hundió más a Deportivo Alvear derrotandolo por 4 a 1.

Resultados 1era. división. 8va. fecha

Cazón 3 – Jacobo Urso 1Huracán 2 – Alvear F.C. 1Argentino 1- La Campana 0Del Carril 4 – Deportivo Alvear 1ORO Verde 0 – La Lola 2Comercio 1 – Unión Apeadero 1

Tabla de posiciones 1era. división

Huracán 19

Comercio 17Jacobo Urso. 16

Del Carril 14

Cazón 13

Argentino 13Alvear FC 11Unión Apeadero 9La Campana. 9La Lola 7Oro Verde. 5Deportivo 1



Resultados Reserva 8va. fecha

Cazón 0 – Jacobo Urso 1Huracán 2 – Alvear F.C. 1Argentino 4 – La Campana 0Del Carril 0 – Deportivo Alvear 1Oro Verde 1 – La Lola 0Comercio 0 – Unión Apeadero 2

Tabla de posiciones Reserva

Deportivo Alvear 19Huracán. 18Argentino. 16Unión Apeadero. 15La Lola 14Cazón 10Del Carril 9Jacobo Urso. 8Alvear FC 8 Oro Verde. 7Comercio. 5La Campana. 5

Próxima fecha (9na. fecha)

Jacobo Urso vs ComercioUnión Apeadero vs Oro VerdeLa Lola vs Deportivo AlvearDel Carril vs Argentino La Campana vs HuracánAlvear F.C vs Cazón.