DR. FRANCISCO EMPARANZA (15-09-1871- 26-07-1941)

“HOY SE CUMPLEN 150 AÑOS DEL NACIMIENTO DEL INTENDENTE DR. FRANCISCO EMPARANZA FUE UN OBRERO INFATIGABLE DEL PROGRESO DE SALADILLO Y UN DIRIGENTE DE PRESTIGIOSO EN LA UCR DE LA PCIA. DE BS.AS. MURIÓ HACE 80 AÑOS EL 26 DE JULIO DE 1941. MI HOMENAJE A UN INTENDENTE QUE ADMIRO” CARLOS ANTONIO GOROSITO.

“Hace 150 años el 15 de septiembre de 1871 nacía en Saladillo una de las figuras más importantes de la historia política local se trata del Dr. Francisco Nicomedes Emparanza, fue 8 años después de la fundación de la ciudad Saladillo. Era el primero de los 12 hijos del matrimonio conformado por José Francisco Emparanza y y Victoria de los Hoyos.(1). Don José F. Emparanza era originario de Beasain un municipio de la comarca del Goyerri en la provincia de Guipúzcoa, España. El 12 de Noviembre de 1897 Francisco Emparanza se recibe con Diploma de honor de médico en la Facultad de Medicina de la UBA tenía 26 años. Se establece en nuestra ciudad para ejercer su profesión de médico, la que ejerció durante 44 años. La profesión de médico lo pone en contacto estrecho con la gente y según los testimonios que recogí oportunamente desde su profesión era solidario con los más desprotegidos. Pero el Dr. Francisco Emparanza tenía además una marcada vocación política que lo llevó a ser una figura gravitante en la historia de nuestra ciudad. De manera que sirvió a su pueblo, nuestro Saladillo, desde la actividad política. Inicialmente adscribió al Mitrismo, es decir fue seguidor de Bartolomé Mitre. Entre el 29 y 30 de julio de 1983 estalla en la provincia de Buenos Aires la Revolución Radical comandada por Hipólito Yrigoyen en 79 de los 82 pueblos de entonces, los radicales luchan y se apoderan de los mismos. No tengo registros de cuál fue la actuación de Emparanza en ese momento donde todavía era estudiante de Medicina. La revolución fue liderada en Saladillo por Emiliano Reynoso, Francisco Landó y Malaquías Gómez. Emiliano Reynoso ocupo Gral. Alvear desde Saladillo. Más adelante los radicales encabezaron la revolución de 1905. Tampoco tengo registros al momento de la participación del Emparanza en esos acontecimientos. Pero en 1903 fue electo Diputado provincial y reelecto en 1906. Desde 1902 hasta 1910 ejerció en forma ininterrumpida en el cargo del Intendente Municipal en nuestra ciudad. Dado el carácter personalista de su conducción se menciona que lo hacía en nombre del Partido Emparancista. En ese tiempo todavía no regía la ley del voto Secreto, Universal Masculino y Obligatorio. En el año 1913 el Dr. Francisco Emparanza se incorpora al radicalismo tenía su vivienda sobre la actuales Av. Belgrano entre la Avda. Rivadavia y calle Mitre. He recibido de la tradición oral de dirigentes partidarios como el Dr. Hilario Armendáriz y el Dr. Alejandro “Titán” Armendáriz que fue el propio Hipólito Yrigoyen quien lo incorporó al radicalismo. Yrigoyen llegó en su carruaje de paso para la Estancia “El Quemado” en Gral. Alvear y luego de unas horas de charla con el “Peludo “ Yrigoyen ,el Dr . Emparanza se incorporó a la UCR. El historiador local Alberto Benítez también haciéndose eco de la tradición oral me comento hace años que don Hipólito le dijo a Francisco Emparanza lo siguiente: “Pancho nos tenes que acompañar” y desde ese momento hasta su muerte Emparanza militó en la UCR. Su incorporación al radicalismo se produjo en 1913 y desde entonces tuvo una enorme gravitación en la vida partidaria. Las primeras elecciones presidenciales con el voto secreto, universal masculino y obligatorio se realizaron el 2 de abril de 1916. La Convención Nacional de la UCR se reunió el 20 de marzo de ese año en la Casa Suiza sita en Rodríguez Peña 257 de la Capital para nominar a los candidatos presidenciales. Estaban delegados de Capital Federal y todas las provincias. Por Capital Federal estaban entre otros Hipólito Yrigoyen y por la Provincias de Buenos Aires: Francisco Emparanza, José Camilo Crotto y Valentín Vergara (estos últimos en su momento fueron gobernadores de la Provincia de Bs.As). El 3 de abril de 1918 se realizaron elecciones en la Provincia de Buenos Aires para elegir Gobernador y Vice y legisladores, resultando electa la fórmula José Camilo Crotto- Luis Monteverde de la UCR con el 60,46% de votos sobre la fórmula del partido Conservador Adolfo Echagüe – Eduardo Arana que obtuvo el 35,85% de los votos. Mientras que el Dr. Francisco Emparanza fue candidato a Senador Provincial por la Quinta Sección Electoral a la que pertenecía Saladillo por entonces. Azul, Castelli, Chascomus, Dolores, General Alvear, General Belgrano, Gral. Conesa, General Guido, Gral. Lavalle, Gral. Madariaga, Maipú, Gral. Paz (Ranchos),Las Flores, Monte, Pilar, Rauch, Roque Pérez, Saladillo y Tapalque conformaban la quinta Sección Electoral. Se elegían seis (6) Senadores Emparanza iba quinto en la lista y radicalismo obtuvo 4 Senadores y dos(2) el Partido Conservador. El radicalismo provincial se dividía entre “metropolitanos” y “provinciales”. Para los provincialistas el lema siempre “la provincia para la provincia”. Cuando asume Crotto el 1 de mayo de 1918 y la designación de algunos Ministros que no conformaron ni a “metropolitanos” ni a los “provincialistas” ya que los elegidos eran amigos personales del Gobernador y no “radicales de trayectoria”. El 28 de Julio de 1919 se reúne el Comité de la Provincia de la UCR en la ciudad La Plata y emite una Declaración que dice: “Declarar al señor Gobernador, Doctor José Camilo Crotto, fuera de la orientación principista que ofreciera desde las filas de la Unión Cívica Radical; descalificar su acción gubernativa por haber defraudado las esperanzas de redención con sus actos desorbitados y personales y declarar que queda fuera de la Unión Cívica Radical, ordenando que se publique esta resolución en toda la provincia para lo cual los comités serán reunidos en asamblea el primer domingo de septiembre.” Algunos dirigentes radicales pensaban que debía llegarse a una instancia de negociación con el Gobernador Crotto. El Dr. Horacio Oyhanarte fue el encargado de acercar posiciones para no debilitar al radicalismo en la provincia el 5 de enero de 1920 se reúne con el Gobernador en La Plata y le pide cambios. Crotto accede e ingresar al Gabinete el Dr. Francisco Emparanza como Ministro de Obras Publicas y el Dr. Juan José Alsina como Ministro de Hacienda quienes juran el día 15 en sus respectivos cargos. Pero las diferencias entre el crottisno y los provincialistas continúan la Convención Provincial se reúne en La Plata el 23 de febrero para designar los candidatos a Diputados Nacionales para las elecciones de 7 de marzo. Al día siguiente se reúne el crottisno y resuelven abstenerse en la elección. Y a los pocos días el Gobernador Crotto le pide la renuncia los Ministros Emparanza y Alsina. He realizado esta referencia histórica para señalar que el Dr. Francisco Emparanza duró apenas un mes como Ministro de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires. El 19 de Febrero de 1922 se reúne la Convención Provincial de la UCR en el local de la Sociedad Unión Operai Italiani de La Plata y allí Emparanza fue designado candidato a Diputado Nacional para las elecciones del 3 de abril de ese año que consagraría con como Presidente y Vice de la Republica a los Dres. Marcelo T. de Alvear y Elpidio González. Emparanza fue elegido en 1921 fue elegido Vicepresidente segundo del Comité de la Provincia de Bs.As de la UCR, ante la renuncia su Presidente Doctor Fernando Saguier y del Vice-Primero Coronel Ricardo Pereyra Rozas, el 19 de abril de 1923 el Plenario del Comité de la Pcia. de BsAs de la UCR elige como nuevo Presidente al ya Diputado Nacional Dr. Francisco Emparanza. El 31 de octubre de 1925 se reúne en La ciudad de La Plata la Convención Provincial de la UCR para elegir la fórmula a Gobernador y Vice para las elecciones del 6 de diciembre de 1925. Fue electo Candidato a Gobernador el Dr. Valentín Vergara y para Vice fue elegido Victoriano de Ortuzar. El Dr. Francisco Emparanza figuró en la nómina de los precandidatos a Vicegobernador pero finalmente los Convencionales optaron por Victoriano de Ortuzar. Es decir Saladillo pudo haber tenido ya en 1926 un Vicegobernador en la persona del Dr. Francisco Emparanza. Los Dres Valentín Vergara y Victoriano de Ortuzar fueron Gobernador y Vice de la Provincia desde 1926 hasta 1930. El 12 de Febrero de 1926 se reúne nuevamente en la Plata La Convención Provincial de la UCR para nominar los Candidatos a Diputados Nacionales para las elecciones legislativas del 7 de marzo de ese año. El cuerpo de Convencionales era de 105 delegados, estuvieron presente 86 convencionales y los candidatos necesitaban obtener los dos tercios de votos. El Dr. Francisco Emparanza obtuvo 75 votos de manera que fue candidato a la reelección y resultó nuevamente electo Diputado Nacional hasta 1930. Fue Vicepresidente de Cámara de Diputados de la Nación durante los años 1928 y 1929. Desde la función pública tanto como Intendente Municipal como Legislador el Dr. Francisco Emparanza trabajó incansablemente por el progreso y el desarrollo de Saladillo a modo de empleo mencionaré que impulso la creación del Hospital Dr. Posadas de nuestra ciudad y concreto la construcción del edificio que fue inaugurado en 1906 durante su mandato. Construyó el Palacio Municipal. Cuando el Presbítero Jaime Seguí le planteó la necesidad de ampliar la Parroquia que quedaba chica para los fieles ( donde hoy está el Teatro La Comedia”), el Dr. Francisco Emparanza le contestó palabra: “Debemos construir la gran Catedral” y de esa manera impulsó y colaboró económicamente con la construcción de la actual Iglesia Parroquial “Nuestra Señora de la Asunción” ,el servicio de la Aguas Corrientes fue un aporte de sus gestiones, como así también la creación de Servicios Educativos entre ellos el Colegio Nacional de Saladillo y antes desde el Consejo General de Educación la creación de la Escuela n° 18. Impulsó la construcción del edificio de Correos que luego del golpe del 6 de septiembre de 1930 fuera inaugurado por el Presidente Agustín P. Justo. En las elecciones legislativas de 3 de marzo de 1940 Francisco Emparanza fue electo nuevamente Diputado Nacional tenía 68 años de edad. La muerte lo iba sorprender en el ejercicio de su mandato el 26 de julio de 1941. Por lo tanto este año se cumplió el 80 aniversario de su partida hacía a la inmoralidad. El pueblo de Saladillo le ha tributado merecidos homenajes al Dr. Francisco Emparanza una calle de nuestra ciudad lleva su nombre es la que pasa frente al Hospital Dr. Posadas uno de sus grandes aportes a nuestra ciudad. Una Comisión que presidió el Dr. Alejandro Carrique quien fuera Senador Provincial por la UCR fue la encargada de hacer construir su busto el La Plaza Principal de nuestra ciudad. Fue inaugurado por su correligionario el Intendente Dr. Hilario Armendáriz el 27 de abril de 1952 poco antes de concluir su mandato. Al Intendente Armendáriz lo remplazo el Intendente Tomás Santiago Lissalde del Partido Justicialista. El 16 de julio de 1954 el busto desapareció de la Plaza Principal y fue encontrado meses más tarde en un sector del Arroyo Saladillo por el pescador Pedro Funes. En la Plaza Principal había un busto de Eva Perón y después del Golpe de 1955 fue vandalizado y tirado al Arroyo. Seguramente como venganza a los hechos vandálicos sobre el busto de Emparanza. Era la grieta de aquellos tiempos. Durante mi primer mandato como Intendente se repuso el busto de Eva Perón en la Plaza Principal. Francisco Emparanza es el Intendente que tome como referencia para el ejercicio de mis seis(6) mandatos consecutivos como Intendente Municipal, lo mencionaba en mis discursos. Cuando asumí mi segundo mandato como Intendente de Saladillo en la ceremonia de jura la Sra. Guillermina Emparanza de Hansen, hija del ex Intendente me hizo entrega de una medalla con su imagen acuñaba en el año 1911 por una Comisión de Homenaje por los servicios que había prestado a nuestra comunidad. Yo después le rendí un nuevo tributo al Dr. Francisco Emparanza en nombre del pueblo creando un Parque Municipal que lleva su nombre en predio de Aguas Corrientes. Al cumplirse 150 años del nacimiento de este hijo de Saladillo que ha sido Legislador Provincial y Nacional e Intendente Municipal y destacado dirigente de la UCR quiero rendirle con este un nuevo homenaje. Sin duda alguna ha sido el Dr. Francisco Emparanza durante casi tres décadas un gran líder de la UCR y durante casi 4 décadas un obrero infatigable del progreso de nuestro pueblo.” Carlos Antonio Gorosito Intendente Municipal (1991-2015)- Presidente del Comité de la Pcia. de Bs.As. (2005-2007), Saladillo 15 de Septiembre de 2021.