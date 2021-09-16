Novena fecha del fútbol local

La Liga de fútbol de Saladillo, informa los encuentros previstos por la novena fecha del Fútbol de Saladillo:
FECHA 9
HORARIOS PRIMERA Y RESERVA – DOMINGO 19/9
CANCHA DE ORO VERDE
RESERVA- JACOBO URSO vs. COMERCIO– 14.30HS.
PRIMERA – JACOBO URSO vs. COMERCIO– 16.30 HS.
CANCHA DE APEADERO
RESERVA – APEADERO vs. ORO VERDE– 14.30HS.
PRIMERA – APEADERO vs. ORO VERDE – 16.30 HS
CANCHA DE LA LOLA
RESERVA – LA LOLA vs. DEPORTIVO– 14.30 HS.
PRIMERA – LA LOLA vs. DEPORTIVO- 16.30 HS.
CANCHA DE DEL CARRIL
RESERVA – DEL CARRIL vs. ARGENTINO – 14.30 HS.
PRIMERA – DEL CARRIL vs. ARGENTINO – 16.30 HS
CANCHA DE ATUCHA
RESERVA- LA CAMPANA vs. HURACAN – 14.30HS.
PRIMERA- LA CAMPANA vs. HURACAN – 16.30HS.
CANCHA DEL CEF ALVEAR
RESERVA – ALVEAR F.C vs. CAZÓN– 14.30 HS.
PRIMERA- ALVEAR F.C vs. CAZÓN- 16.30 HS.
FÚTBOL FEMENINO –
CANCHA DE LA LOLA
LA LOLA vs ATUCHA – 12 HS
CANCHA DE APEADERO
APEADERO vs ORO VERDE – 12 HS