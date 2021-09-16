Novena fecha del fútbol local

16/09/2021 Deportes

La Liga de fútbol de Saladillo, informa los encuentros previstos por la novena fecha del Fútbol de Saladillo:

FECHA 9

HORARIOS PRIMERA Y RESERVA – DOMINGO 19/9

CANCHA DE ORO VERDE

RESERVA- JACOBO URSO vs. COMERCIO– 14.30HS.

PRIMERA – JACOBO URSO vs. COMERCIO– 16.30 HS.

CANCHA DE APEADERO

RESERVA – APEADERO vs. ORO VERDE– 14.30HS.

PRIMERA – APEADERO vs. ORO VERDE – 16.30 HS

CANCHA DE LA LOLA

RESERVA – LA LOLA vs. DEPORTIVO– 14.30 HS.

PRIMERA – LA LOLA vs. DEPORTIVO- 16.30 HS.

CANCHA DE DEL CARRIL

RESERVA – DEL CARRIL vs. ARGENTINO – 14.30 HS.

PRIMERA – DEL CARRIL vs. ARGENTINO – 16.30 HS

CANCHA DE ATUCHA

RESERVA- LA CAMPANA vs. HURACAN – 14.30HS.

PRIMERA- LA CAMPANA vs. HURACAN – 16.30HS.

CANCHA DEL CEF ALVEAR

RESERVA – ALVEAR F.C vs. CAZÓN– 14.30 HS.

PRIMERA- ALVEAR F.C vs. CAZÓN- 16.30 HS.

FÚTBOL FEMENINO –

CANCHA DE LA LOLA

LA LOLA vs ATUCHA – 12 HS

CANCHA DE APEADERO

APEADERO vs ORO VERDE – 12 HS