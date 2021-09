Noticias de Gobierno

NUEVA JORNADA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA

Coordinado por la Dirección de Bromatología a cargo de Soledad Galindez se desarrolló el pasado sábado una nueva jornada de vacunación antirrábica.

Durante la misma se vacunaron 20 perros y 3 gatos.

JUEGOS BONAERENSES 2021 – FÚTBOL PLAYA SUB 14 CLASIFICADO

En el día de ayer se disputo la etapa regional de 3 disciplinas en la ciudad de Azul. La gran noticia es que Saladillo logro clasificar en FUTBOL PLAYA SUB 14 a la final provincial, tras dejar en el camino a Azul, Las Flores y Rauch en una final muy disputada que los chicos dirigidos por el profe Agustín Di Benedetto ganaron 3 a 1.

Los participantes fueron: Tomas Massa, Bautista Ahrens, Fermin Galvan, Roman Luzzi, Bruno Piersantelli, Nicolas Aguilar, Thiago Merlo y Tomas Lilli.

También en futbol playa jugo la categoría sub 16 perdiendo en cuartos de final ante Azul. Toda esta disciplina se disputo en la cancha de River azuleño.

También en la ciudad de Azul se disputo Rugby sub 14 y sub 16, y Hockey Femenino. Esto se llevo a cabo en el club Remo.