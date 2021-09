Mancini: “Cuando la gente no te elige es porque evidentemente hay una expectativa y una necesidad no cubierta”

La Concejal del Frente de Todos y presidente de bloque, María Mancini, dialogó con FM90.7 sobre los cambios en el Gabinete Nacional y Provincial tras los resultados en las PASO.

“No sé si institucionalmente lo definiría en un enfrentamiento concreto entre Alberto y Cristina, tampoco lo voy a negar. La vicepresidenta hizo una carta expresando su opinión o su deseo de que había que avanzar y modificar determinadas cuestiones. Yo lo plantearía como algo más amplio que atravesó a todo el frente”, dijo.

“Cuando en el 2019 Cambiemos pierda las elecciones, en ese momento el presidente Macri salió a hablarle mal a la gente que no lo había votado. Ese es un camino, enojarse con el votante, y creo que ese no es el camino. Cuando la gente no te elige es porque evidentemente hay algo que no conforma, una expectativa no cubierta, una necesidad no cubierta”, agregó.

“No lo quiero utilizar como excusa, pero sabemos que lo que marcó todo este año fue la pandemia. También uno es consiente que las necesidades económicas de un país que venía de una crisis se agudizaron y entendemos que la respuesta del gobierno nacional debió ser antes”, continuó.

“Creo que el cambio de gabinete genera mucha expectativa, en lo personal es un gabinete que me conforma, compuesto por gente con mucha experiencia dentro de la gestión de gobierno y que creo que era necesaria”, completó.